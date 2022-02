PSG : Leandro Paredes absent contre le FC Nantes

D'ici au 9 mars, le PSG va surveiller l'état de forme de ses joueurs et prier pour qu'aucun ne se blesse avant le retour face à Madrid. Ce week-end déjà, le club de la capitale va devoir se passer des services de Leandro Paredes.

Parades va rester en soins

Auteur d'un match intéressant mardi, le milieu de terrain manquera le match contre Nantes ce samedi (21h). L'Argentin ressent une gêne aux adducteurs et reste en soins ce samedi.

L'article continue ci-dessous

Paredes rejoint Sergio Ramos parmi les blessés. L'Espagnol poursuit son entraînement individuel après sa lésion à un mollet et ne sera pas non plus présent face au FCN et devrait aussi manquer la réception de Saint-Etienne.

Verratti manquera l'ASSE

Les deux hommes sont les deux seuls à être indisponible. Ce qui est plutôt très positif à un moment charnière de la saison. Lors de la réception de Saint-Etienne, Paris devra se passer de Marco Verratti, suspendu. Un repos forcé et mérité.