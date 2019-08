PSG - Le FC Barcelone prêt à inclure Dembélé pour Neymar ?

Le club catalan voudrait tenter une dernière offre en incluant le Français, néanmoins le Barça serait très pessimiste concernant ses chances.

Le n'a pas encore rendu les armes pour Neymar, mais le temps joue en faveur du . Plus les minutes, les heures et les jours passent, plus le Brésilien semble proche de rester au moins une saison supplémentaire chez le champion de en titre. Qui plus est, l'Émir du Qatar serait déterminé, selon les informations de Le Monde, à ne pas laisser partir l'ancien attaquant du FC Barcelone.

Selon les informations de le chaîne espagnole, El Chiringuito TV, le FC Barcelone devrait passer à l'offensive avec une dernière offre dans les prochaines heures. Et le champion d' en titre serait prêt à mettre le paquet. En effet, la chaîne espagnole révèle que le FC Barcelone serait désormais décidé à inclure Ousmane Dembélé, de nouveau blessé pour les cinq prochaines semaines, dans les négociations pour Neymar.

Le Barça pessimiste

Le Paris Saint-Germain aurait plusieurs fois à avoir le Français en échange du Brésilien, mais à l'époque, Philippe Coutinho et une somme d'argent pouvaient également entrer dans la balance. Le sursaut d'orgueil du FC Barcelone sera-t-il trop tardif ? La réponse est certainement oui et même les dirigeants du club catalan en seraient conscients. Toujours selon El Chiringuito TV, le FC Barcelone serait désormais pessimiste concernant ses chances de recruter l'attaquant brésilien.

Le club de la capitale qui va devoir faire sans Edinson Cavani pour les trois prochaines semaines et Kylian Mbappé durant quatre semaines, va vouloir à coup sûr tout faire pour conserver Neymar et le réintégrer au plus vite. Thomas Tuchel a clamé haut et fort à de multiples reprises son désir de pouvoir compter sur l'attaquant brésilien dans un futur proche. La chaîne espagnole l'affirme désormais, l'Allemand veut tout faire pour retenir son numéro dix.

Autant dire que si le FC Barcelone a encore quelques jours pour faire plier le PSG, la tâche s'annonce de plus en plus compliquée. Une chose est sûre, il n'y aura pas de dénouement final à l'affaire Neymar avant la clôture du mercato estival en France et en Espagne. Mais la possibilité de voir Neymar rester dans la capitale française, quasiment impossible il y a quelques semaines, devient jour après jour le dénouement le plus probable.