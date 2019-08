PSG, l'Émir du Qatar ne veut pas vendre Neymar

Le propriétaire du club de la capitale ne souhaiterait pas vendre l'international brésilien cet été, selon Le Monde.

L'avenir de Neymar n'est toujours pas scellé et pourtant le PSG aurait bien besoin de savoir ce qu'il adviendra de l'international brésilien. Après la victoire contre , Thomas Tuchel l'a avoué, il aimerait faire jouer l'ancien attaquant du FC Barcelone mais ce dossier n'est pas uniquement de son ressort. L'Allemand ne sait pas encore s'il pourra compter sur Neymar vendredi prochain contre Metz et pour cause l'avenir de l'international brésilien est encore ouvert.

Pourtant, le champion de en titre aurait grand besoin de pouvoir faire jouer Neymar après la blessure de Kylian Mbappé, écarté des terrains de trois semaines à un mois, tandis qu'Edinson Cavani est également sorti sur blessure ce dimanche soir. Toujours annoncé sur le départ, le Brésilien pourrait finalement reste au PSG. En effet, aucune offre n'a séduit le club de la capitale pour le moment et ce à une semaine de la fin du mercato estival.

Un poker-menteur ?

L'article continue ci-dessous

Selon les informations de Le Monde, l'Émir du Qatar ne souhaiterait pas vendre Neymar. Le propriétaire du club de la capitale aura forcément son mot à dire concernant l'avenir de l'international brésilien et il ne serait pas décidé à le laisser filer cet été pour des raisons sportives mais aussi géopolitiques. Un départ de Neymar enverrait un mauvais signal sur la puissance du et pour ces raisons, les personnes influentes du pays ne souhaiteraient pas le voir partir, tout comme l'Émir Tamim Ben Hamad Al Thani.

Le Monde va même un peu plus loin en avançant que le PSG ferait en sorte que ce qui se passe ces dernières semaines ne soit rien de moins que du théâtre. Le club de la capitale sait que l'international brésilien veut partir et c'est pourquoi il joue avec les intérêts de plusieurs clubs, dont le et le , mais au final, ce n'est rien de plus qu'un jeu pour lui faire plaisir sans véritable intérêt de le laisser partir cet été.

Un poker-menteur entre le PSG, les prétendants de Neymar et le joueur brésilien. En conservant l'ancien attaquant du FC Barcelone, le PSG prouverait ainsi que c'est une grande institution avec laquelle on ne peut pas jouer si facilement. Le club de la capitale estimerait que le vendre à un concurrent direct en serait un signe de faiblesse. L’Émir pense que ce serait aussi un problème sportif, qu’un éventuel départ de Neymar diminuerait le potentiel offensif du club et que la présence du Brésilien serait positive pour son équipe. Même si c'est contre sa volonté. L'Émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, aura bel et bien le dernier mot dans ce dossier, et il semblerait qu'il ait déjà tranché.