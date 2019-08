Mercato - Vous ne voyez pas Neymar rester au PSG cette saison

La fin du mercato approche et la plupart d'entre vous ont toujours du mal à imaginer Neymar enchainer une troisième saison au PSG.

"C'est mon joueur. Il est dans mon vestiaire. Et quand je pense à une équipe forte, je pense à une équipe avec Ney. Mais avec l'état d'esprit, l'agressivité, des bons dribbles...

Aujourd'hui, on n'a pas une solution de sortie, rien n'a changé. Notre relation est la même. C'est une chose entre lui et le club, et s'il n'y a pas de solution pour le sortir, il reste avec nous. Il a encore trois ans de contrat et rien n'a changé. (...) Une équipe forte, c'est une équipe avec Neymar."

En conférence de presse, avant la rencontre entre Rennes et le PSG, dimanche soir, Thomas Tuchel a confirmé son envie de conserver le joueur brésilien. Si le PSG commence à concevoir de nouvelles stratégies pour aborder l'avenir de Neymar d'après nos informations , son futur reste incertain, mais il pourrait bien rester du côté du Parc des Princes.

Goal a sollicité votre avis sur les différents réseaux sociaux pour savoir si vous voyez le champion olympique effectuer une troisième saison dans la capitale française. Et, au bout d'une journée de votes, une tendance claire semble se dégager.

Le divorce est consommé d'après vous

La majorité d'entre vous ont du mal, et à l'instar peut-être du principal intéressé lui-même, à concevoir un statu quo et le fait que Neymar continue avec l'équipe francilienne comme si de rien n'était. Vous êtes 54% à exclure ce cas de figure, si on cumule les résultats des sondages sur les deux canaux..

C'est sur Facebook que vous avez été les plus nombreux à s'exprimer en faveur d'un "non". Sur les 5600 personnes qui ont exprimé leur avis, 58% jugent que la saison 2019/2020 du PSG se fera sans le joueur le plus cher du monde.

Certains se sont même chargés de rappeler que c'était la seule issue possible, car tout le monde y trouvera son compte. Tagbo Kpanou a ainsi écrit : "Dans le dossier Neymar n'est pas le seul à vouloir quiter le PSG, même Leonardo veut qu'il parte. Car Leo veut lui mettre de l'ordre au PSG. Non, Ney partira. Même s'il veut restera finalement Leonardo le chasserai s'il le faut." Un avis intéressant, mais que ne partage pas Ju Crevel. Pour ce dernier, il est impensable pour un fan de l'équipe de vouloir le départ de l'un des meilleurs joueurs du monde : "Il y a que des anti-PSG" pour dire qu'il ne restera pas.

L'article continue ci-dessous

Enfin, il y a ceux qui restent divisés, en précisant que les intérêts financiers et sportifs divergent, comme l'a souligné Robin Juany.

Pour ce qui est de nos suiveurs sur Twitter, ils ont été 50% sur 913 votants à décréter qu'il n'y a plus de suite possible pour Neymar dans la capitale française. YANN 56 pense que c'est le scénario se profile vu qu'il n'y a pas d'offres convenables.

J’ai misé dessus sur MPG alors je croise les doigts :) blague à part. Évidemment qu’il peut rester. Plus simple d’abord pour le club qui ressort gagnant dans les deux scénarios. Et puis le public est versatile alors il s’accommodera de la situation... — Youn3S (@s_youn3) August 18, 2019

Tandis que 9% ne se sont pas prononcés, 41% estiment que l'aventure de Ney avec le PSG n'est pas encore totalement terminée. Que si tout le monde met un peu de l'eau dans son vin, il y aurait moyen de cohabiter et partir vers d'autres conquêtes. "Evidemment qu'il peut rester. Plus simple d'abord pour le club qui ressort gagnant dans les deux scénarios. Et puis, le public est versatile et il s'accomodera de la situation", a indiqué Youn3S.

Selon vous, Neymar peut-il rester au PSG cette saison ?