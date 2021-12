PSG : Le clan Messi commence à douter de Pochettino ?

Mauricio Pochettino n'a toujours pas trouvé la bonne formule au Paris Saint-Germain. Arrivé en janvier 2021, le technicien argentin a demandé du temps après six premiers mois compliqués et un titre de champion de France qui lui a échappé. Mais cet été, l'Argentin est reparti de zéro ou presque avec l'arrivée de Lionel Messi dans ses rangs qui a totalement bouleversé l'équilibre de l'effectif parisien et a obligé Mauricio Pochettino à penser différemment sa manière de jouer afin de ne pas être totalement déséquilibré avec la présence de trois stars en attaque.

Néanmoins, pour le moment, Mauricio Pochettino n'a toujours pas trouvé un équilibre capable au PSG d'être solide défensivement tout en pouvant s'exprimer librement offensivement. Des doutes existent sur la capacité de l'ancien entraîneur de Tottenham pour trouver la bonne formule et savoir s'il est réellement l'homme de la situation pour tirer la quintessence de l'effectif actuel. Certes, le PSG est largement leader en Ligue 1, mais le club de la capitale n'est pas brillant dans le jeu, loin de là, et pire encore, Lionel Messi, lui, ne parvient pas à être performant et se montrer à son avantage.

Un positionnement qui ne convainc pas

Cette semaine, en l'absence de Neymar, le PSG n'est pas parvenu à l'emporter ni face à Nice, ni face à Lens. Face aux Aiglons, Lionel Messi a été aligné devant, sans véritable succès, tandis que face à Lens, il était sur le côté droit, comme de nombreuses fois cette saison. Le positionnement de l'Argentin interroge. Thierry Henry avait notamment critiqué ce choix, expliquant que Lionel Messi ne pouvait pas tirer le plein potentiel de ses moyens en étant sur un côté et qu'il devait être placé dans l'axe comme lors de ses dernières saisons au FC Barcelone.

Et visiblement, l'ancien international français n'est pas le seul à s'interroger sur les choix de Mauricio Pochettino. En effet, selon les informations de L'Equipe, l'entourage de l'ancien numéro 10 du FC Barcelone commencerait à se poser des questions sur Mauricio Pochettino et ses choix tactiques. Le clan de Lionel Messi aurait des doutes concernant les qualités tactiques de l'ancien coach de Tottenham, qui ne semble pas réussir à instaurer ses idées de jeu et à faire progresser cette équipe.

La patte Pochettino toujours non-identifiable

Le quotidien sportif ajoute que c'est le plan de jeu un peu trop compliqué qui interroge essentiellement les proches du nouveau numéro 30 parisien. Le temps file et Mauricio Pochettino ne parvient toujours pas à imposer sa patte, ou tout du moins, personne ou presque ne parvient à identifier la patte que l'Argentin veut imposer au Paris Saint-Germain. La trêve hivernale est proche et le club de la capitale continue de tâtonner dans le jeu.

Le temps presse pour Mauricio Pochettino. Si le clan Messi se met à douter de l'Argentin et que ce dernier commence à être lâché par des cadres du vestiaire, il sera difficile pour lui de tenir au Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino a encore du temps devant lui, mais il a tout intérêt à inverser la tendance rapidement et à tirer le meilleur de Lionel Messi dans les prochaines semaines afin de conforter ses joueurs et ses dirigeants qu'il est l'homme de la situation.