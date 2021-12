Mbappé ouvre la porte à un nouveau deal avec le PSG

Kylian Mbappé sera en fin de contrat au PSG en juin prochain. Concernant son avenir, la tendance semble avoir légèrement évolué. Alors qu’il était déterminé à changer d’air avant l’entame de la saison en cours, il n’exclut désormais aucun scénario. Dans un entretien accordé à Amazon Prime, et qui fut diffusé dimanche, il vient de faire savoir qu’une prolongation de contrat avec Paris ne va pas forcément lui déplaire.

Mbappé « certain de jouer dans un grand club »

« Je ne sais pas (pour le futur), a-t-il commencé par lâcher. Aujourd'hui, je dois prendre le temps. Ce n'est pas facile. Dans tous les cas, je jouerai dans un grand club. Au début, j'étais déçu (de ne pas partir). Mais bon, je n'étais pas en National, je suis dans un club qui veut gagner la Ligue des Champions. Je suis parisien, j'ai ma famille, je me sens bien, je l'ai toujours dit. Je voulais juste découvrir autre chose ! »

Concernant les velléités qu’il a affichées lors de la précédente saison, il a rappelé par quoi il était motivé : « Je suis dans un club qui veut gagner la Ligue des champions. En plus je suis parisien, je suis super bien et je l'ai toujours dit, mais je voulais découvrir autre chose. »

« Avec Messi et Neymar, on a conscience qu’on doit faire plus »

Mbappé a aussi question sur la saison qu’il est en train de faire avec l’équipe francilienne. Et plus particulièrement sur son entente avec le duo de stars sud-américaines, Lionel Messi et Neymar : « On a conscience qu'on doit faire plus. Il faut que le PSG crée quelque chose où on ne se voit pas décollés du collectif, défensivement mais aussi offensivement ».

A ceux qui affirment que les stars offensives ne se soucient pas trop du travail défensif, le Bondynois a également réservé une réponse : « Face à City, par exemple, je ne pense pas qu'on n'avait pas la volonté de se replacer. Il y avait une configuration où on était esseulés, dans notre camp et on a joué les coups à trois parce qu'on n'avait pas la maîtrise. On avait 70 m pour faire des contre-attaques, c'est sûr que parfois il y aura des moments où on ne sera pas là en défense. On a conscience qu'on doit faire plus ».

Enfin, Mbappé s’est montré gêné lorsque Thierry Henry, son interlocuteur, lui a fait remarquer qu’aujourd’hui c’est lui qui est le véritable patron du PSG. "Quand tu joues avec Messi et Neymar, dire que tu es le patron, c'est osé. Je suis dans une grande période, j'aide bien l'équipe. Le but est de mettre les 3 dans les meilleures conditions. On est trois "game-change" comme on dit en Angleterre", a-t-il conclu.