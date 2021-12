PSG : Angel Di Maria sait où il veut finir sa carrière

Avec l’arrivée de Lionel Messi, son statut a été un peu relégué au second plan. Pourtant, avec Angel Di Maria, le PSG compte bien quatre fantastiques dans son effectif. La blessure de Neymar pendant six à huit semaines devrait permettre à l’Argentin d’enchaîner les titularisations et se montrer décisif.

Auteur de trois buts et trois passes depuis le début de la saison, Di Maria est loin de ses standards mais reste un pion essentiel de l’effectif de Pochettino. En fin de contrat en juin prochain, « El Fideo » a la possibilité d’activer une année en option, chose qu’il devrait faire comme il l’a confirmé à la télévision argentine.

"Il me reste six mois et il faudra refaire un contrat pour une année de plus (en option ndlr), a-t-il confié à TNT Sports. Je suis très heureux, ma famille aussi, les enfants sont très contents à l'école... J'aimerais partir par la grande porte et si je m'en vais, ce serait pour aller rejoindre le football argentin mais j'aimerais terminer en sortant par la grande porte."

De la même ville que Messi

A 33 ans, Di Maria sait qu’il est plus proche de la fin que du début, de quoi le pousser à penser à l’après-PSG. Une chose est sûre, il ne devrait pas prendre sa retraite dans la capitale française. Il caresse en effet le doux rêve de rentrer en Argentine et boucler la boucle, en se retirant le maillot de Rosario Central sur les épaules.

"Mon souhait est de terminer ma carrière à Rosario Central mais pas en pré-retraite, je veux être en forme et pouvoir donner le meilleur de moi-même, appuie-t-il. Dans le football, on ne sait jamais. Je l’ai tellement dit déjà et il y a des situations qui m’ont poussé à rester ici, mais c’est un objectif que j’ai en tête."

Angel Di Maria a été formé à Rosario, y a fait ses débuts en professionnels avant de faire le grand saut vers l’Europe et le Benfica en 2007.