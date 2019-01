PSG : le Barça nie catégoriquement avoir contacté Neymar

Josep Vives, porte-parole du FC Barcelone, a fermement nié les rumeurs indiquant une prise de contact entre le FC Barcelone et Neymar.

Malgré le ramdam de la presse catalane pour un possible retour de Neymar au FC Barcelone, l'hypothèse reste à écarter pour le moment.

Le clan de la superstar brésilienne - comme le joueur en personne - n'a pas caché son agacement par rapport à ces rumeurs. Et ce mardi, c'est un porte-parole du Barça, Josep Vives, qui s'est exprimé.

"Nous ne parlons jamais de joueurs ayant un contrat avec d'autres clubs et Neymar est l'un d'entre eux, il a pris une décision légitime de partir, une décision que nous n'avons pas partagée, et il n'y a pas grand chose à dire", a-t-il déclaré. "Il a un contrat et beaucoup d'obligations vis-à-vis du PSG, nous pensons aux grands joueurs que nous avons en ce moment".



Interrogé sur l'existence de conversations téléphoniques entre Josep Bartomeu et l'entourage du joueur, Vives s'est également montré catégorique. "Ce n’est pas correct, mais nous ne parlons pas d’appels ni de conversations privées, nous ne sommes pas inquiets. Neymar est un grand joueur mais il a un contrat avec le PSG et il n’y a rien d'autre chose à ajouter".