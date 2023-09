PSG : la réaction remarquable de Julian Draxler après son départ

Après l'officialisation de son départ du PSG en direction du Qatar, Julian Draxler s'est fendu d'une réaction poignante vis-à -vis de son ancien club.

Après 6 ans et demi passés dans la capitale française, Julian Draxler a pris la porte de sortie. L'international allemand qui était poussé vers le départ a déposé ses valises du côté du Qatar au sein d'Al-Ahli. Le milieu de terrain vient de réagir après l'officialisation de son transfert.

Le message poignant de Draxler

A 29 ans, Julian Draxler va vivre une nouvelle aventure. Tombé en disgrâce avec les dirigeants parisiens ces dernières années en raison de son irrégularité, le champion du monde allemand a été transféré lundi au club qatari d'Al-Ahli. Le club du golfe a dépensé 20 millions d'euros selon la presse allemande pour racheter la seule année de contrat qui liait le milieu de terrain au PSG. Après l'officialisation de son départ définitif de Paris, celui qui a été transféré pour 36 millions d'euros vers le club de la capitale en provenance de Wolfsburg en 2017 à exprimer ses ressentiments.

« Chère famille du PSG, même si les derniers jours et les dernières semaines ont été turbulents et que j'aurais souhaité une meilleure fin : dans l'ensemble, je me souviens d'une période merveilleuse à Paris - et c'est ce qui restera avec moi pour toujours «, a-t-il posté.

Le nouveau pensionnaire de la Qatar Stars League n’a pas manqué de remercier l’ensemble des entités de son désormais ancien club. « Je suis arrivé en 2017 en tant que jeune homme et je repars maintenant en tant que père de famille qui a vu le monde et a beaucoup appris sur et en dehors du terrain au cours des six dernières années. Pour cela, je voudrais remercier chaque membre du staff, chaque supporter, chaque entraîneur et directeur sportif, chaque coéquipier et chaque compagnon. Ensemble, nous avons gagné de grands titres (15, ndlr), remporté des victoires fantastiques, mais aussi surmonté des défaites et des revers. Tous ces souvenirs resteront à jamais dans mon cœur, toutes ces expériences me renforceront à jamais. Merci le PSG ! Ici c'est Paris. » a ajouté le natif de Gladbeck.