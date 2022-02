PSG : La MLS ne veut pas de Neymar

Une passe décisive, un but, un penalty arrêté. Pour son retour de blessure après trois mois d’arrêt, Neymar n’a pas fait semblant contre le Real Madrid et Nantes. Encore un peu à court physiquement, le Brésilien a quand même montré qu’il reste un pion essentiel du dispositif parisien avec Kylian Mbappé et Messi.

A 30 ans, Neymar a déjà laissé entendre qu’il ne fera pas de vieux os avec la sélection brésilienne, la Coupe du Monde 2022 au Qatar étant très certainement sa dernière. Mais qu’en sera-t-il en club ? Sous contrat jusqu’en 2025 avec le PSG, l’ancien ailier du Barça a les idées bien claires sur le sujet, comme il l’a avoué au podcast Fenómenos.

"J'ai très envie de rejouer à Santos. Ce qui me manque vraiment c'est de jouer chez moi, mon Dieu, ce stade est merveilleux. J'ai aussi très envie de jouer aux Etats-Unis, au moins une saison. C'est un championnat court. Tu as trois ou quatre mois de vacances."

La MLS ne veut plus de touristes

Deux appels du pied qui ne sont pas restés sans réponse notamment du côté des Etats-Unis. Mis au courant de la sortie médiatique de Neymar, Don Garber, le patron de la MLS, a pris position sur une arrivée du Parisien. Bien loin de celle qu’on peut imaginer.

"Nous n'avons pas besoin de faire venir un grand joueur à la fin de sa carrière car il a décidé qu'il voulait prendre sa pré-retraite en MLS. S'ils ne viennent pas ici pour jouer et contribuer de manière significative à nos équipes et à notre ligue, respecter le championnat et ses fans, sinon, nous ne voulons pas d'eux en MLS."

"Nous voulons que notre histoire parle de jeunes joueurs venant ici à leurs débuts ou au sommet de leur carrière."

L’âge d’or d’une pré-retraite en MLS n’est donc qu’un lointain souvenir. Le championnat nord-américain veut revoir sa ligne de conduite et s’évertue déjà à la changer avec notamment l’arrivée de Lorenzo Insigne l’été prochain ou de Xherdan Shaqiri, à la relance après son échec à l’OL.