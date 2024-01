PSG : La grosse sortie de Barcola sur l’avenir de Kylian Mbappé

Coéquipier de Kylian Mbappé, Bradley Barcola vient de faire une sortie sur l’avenir flou de l’attaquant français au PSG.

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? C’est une question que se posent presque tous les acteurs du football depuis quelques semaines. Attaquant du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola a apporté une réponse à cette interrogation qui taraude l’esprit de plus d’un.

Mbappé au Real Madrid la saison prochaine ?

Bien que la presse espagnole ait évoqué entre 1er et 15 janvier pour que le Bondynois rende sa décision au Real Madrid, Kylian Mbappé n’a rien communiqué publiquement jusque-là, aujourd’hui étant la supposée date butoir. Si Foot Mercato évoquait récemment un accord entre le club espagnol et le joueur français, rien ne serait conclu. Car le club francilien et l’entourage du joueur avaient démenti la rumeur.

De son côté, Vadim Vasilyev, ancien vice-président de l’AS Monaco, estime que la décision de son ancien joueur est déjà prise. A l’en croire, Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid l’été prochain. « Il a toujours été dans l'état d’esprit de se dire que " je suis jeune et qu’un jour le Real va venir ". Il sait ce qu’il veut. Mais les enjeux sont trop importants pour dévoiler les vraies intentions. La réflexion ne se fait que dans son cercle intime. Je serai surpris si son choix n’est pas fait aujourd’hui (12 janvier) », a déclaré Vadim Vasilyev sur le plateau de Canal Football Club, dimanche.

Getty

Barcola laisse tout le monde sur sa soif

Etincelant contre le RC Lens, dimanche soir, lors de la victoire (0-2) du PSG, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, qui a eu les mérites de son entraîneur Luis Enrique s’est réjoui de sa prestation et de la confiance qu’il a de la part de son coach.

« C’est vraiment bien pour moi ‘d’enchaîner les matchs, Ndlr), ça me donne plus de confiance sur le terrain. Comme je sais que j’ai la confiance du coach, il me parle beaucoup. Je suis arrivé tard (le dernier jour du mercato), j’avais des choses à rattraper et je les rattrape bien au fur et à mesure », a-t-il déclaré.

Getty

Par ailleurs, l’ailier gauche de 21 ans a savouré son association avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sur le terrain. « C’est important d’avoir cette connexion. On l’a de plus en plus même avec nos milieux de terrain, c’est bien, on travaille beaucoup aux entraînements. C’est vraiment bien pour les futurs matchs », a assuré Barcola.

Interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais a préféré ne pas s’y mêler. « Ça, je ne sais pas, ce n’est pas mon problème », a-t-il déclaré, catégorique.