Mbappé a pris sa décision ! Son ancien mentor l'annonce

Ancien dirigeant de l’AS Monaco, Vadim Vasilyev en sait plus sur l’avenir de son protégé, Kylian Mbappé.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, l’avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain. Annoncé au Real Madrid ou encore à Liverpool, l’international français n’a toujours pas pris une décision, lui qui peut toujours prolonger avec le Paris Saint-Germain. Mais Vadim Vasilyev, lui sait ce que décidera le natif de Bondy pour son avenir.

Vadim Vasilyev annonce le départ de Mbappé pour le Real Madrid

Kylian Mbappé s’est révélé au monde du football en 2017 sous les couleurs de l’AS Monaco. Six mois après, le Bondynois rejoignait le Paris Saint-Germain. Convoité par le Real Madrid à l’époque, Kylian Mbappé avait refusé de quitter la France six mois seulement après sa révélation. Mais le Real Madrid n’a jamais lâché le joueur et revient à la charge à chaque fenêtre de transferts depuis quelques années. Cette saison encore, le club madrilène a même donné un ultimatum au Français pour qu’il se décide.

Ancien vice-président de Monaco, Vadim Vasilyev pense que la décision de son ancien protégé est prise déjà. Pour le Russe, il n’y pas de doute, Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid. « Il a toujours été dans l'état d’esprit de se dire que « je suis jeune et qu’un jour le Real va venir ». Il sait ce qu’il veut. Mais les enjeux sont trop importants pour dévoiler les vraies intentions. La réflexion ne se fait que dans son cercle intime. Je serai surpris si son choix n’est pas fait aujourd’hui (12 janvier) », a déclaré Vadim Vasilyev sur le plateau de Canal Football Club, dimanche.

Mickael Landreau abonde dans le même sens

Malgré toute la pression autour de son avenir et l’annonce de Vadim Vasilyev, Kylian Mbappé n’a toujours pas fait part de sa décision publiquement. Le Français continue de maintenir le flou sur la question et veut prendre tout son temps avant de se décider. Mais Mickael Landreau estime qu’il n’a plus lieu de réfléchir.

Selon l’ancien gardien du PSG, présent également sur l’émission de Canal+, Kylian Mbappé ne sera pas parisien la saison prochaine. « Tous les signaux sont à un départ. S’il voulait rester, je ne vois pas l’intérêt au fait qu’il garde le silence aussi longtemps. C’est un enjeu sportif, de titres, de Ballon d’Or et de développer sa carrière. Ce n’est plus une question d’argent. Je dirais qu’il part », a ajouté Mickael Landreau.