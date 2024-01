PSG, Luis Enrique adoube ses joueurs après la victoire contre Lens

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a eu des mots élogieux envers ses joueurs après la victoire contre Lens, dimanche.

Le Paris Saint-Germain affrontait le RC Lens dimanche à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. Un match remporté par les Parisiens après une belle bataille contre les Sang et Or. Au terme de la rencontre, l’entraineur du PSG, Luis Enrique, a apprécié la prestation de ses joueurs au micro de Prime Video.

Luis Enrique félicite ses joueurs

Le PSG a eu un peu du mal à se défaire de Lens ce dimanche mais l’équipe a su trouver les ressources nécessaires pour se sortir du piège lensois. La prestation des Parisiens a séduit leur entraineur, Luis Enrique, qui était heureux de constater la progression de son équipe.

« C’était une des clés, le fait de contrôler le match. Dans un stade difficile et contre une équipe difficile. On a fait un match sérieux. C’est la meilleure façon de progresser, jouer plus de matches comme ça. Ça nous permet de continuer de nous améliorer », lance le technicien espagnol.

Luis Enrique content pour Barcola

Un joueur particulièrement s’est démarqué lors de la rencontre contre Lens. Buteur face aux Sang et Or, Bradley Barcola confirme ses récentes bonnes performances avec le PSG, lui qui subissait encore des critiques il y encore quelques semaines pour son manque de réalisme. Un changement dont se réjouit Luis Enrique.

« Barcola ? Pas surpris ? On s'attendait quand on l’a signé. Il a beaucoup de qualités. Il dribble bien. Il était inarrêtable aujourd’hui », poursuit le technicien espagnol qui ne sent pas diminué par l’absence d’Achraf Hakimi, parti disputer la CAN avec le Maroc. « Achraf nous manque ? Il n’y a pas que lui. J’ai la responsabilité de tirer le meilleur des joueurs que j’ai. Il fait partie des meilleurs arrières mais il est en sélection. Et on ne va pas s’en plaindre. Il faut être optimistes avec ceux qui sont là. C’est mon rôle d’en tirer le meilleur », conclut Luis Enrique.