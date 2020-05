Le PSG mobilise 100 000 euros au profit d'Action contre la Faim

Le PSG fait don de 100 000 euros à l'association Action contre la Faim afin notamment d’équiper ses salariés et volontaires en matériel de protection.

Le continue de soutenir Action contre la Faim. Dans un communiqué relayé ce mercredi, le club annonce qu'il fait don de 100 000 euros à l’association afin notamment d’équiper ses salariés et volontaires en matériel de protection.

"Avec ce don ACF peut, à titre d’exemple, acheter 100 000 masques chirurgicaux, 3 000 lunettes de protection, 1500 gants réutilisables, 1000 blouses de protection, 2000 solutions de gel hydro alcoolique et 200 thermomètres. Du matériel qui permet également aux équipes d’ACF de continuer à dépister et soigner les enfants en situation de sous-nutrition à l’international", est-il écrit dans le communiqué du PSG.

Le Paris Saint-Germain mobilise 100 000 euros au profit d'@ACF_France dans la lutte contre le Coronavirus en et à l'international ❤️💙#StayAtHome #PSGengagé pic.twitter.com/iHRwgET0de — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 6, 2020

Depuis le début de la crise sanitaire et économique liée au Covid-19, le Parc des Princes a été mis à disposition de Action contre la Faim : "Ses équipes, appuyées par des salariés bénévoles du Club, y confectionnent, assemblent et stockent les kits d’hygiène et le matériel de santé pour les populations les plus fragiles."

Nasser Al-Khelaïfi, le Président-Directeur Général du PSG, déclare : "Face à cette épidémie qui n’épargne personne, le travail réalisé sur de nombreux terrains par les équipes d’Action contre la Faim est plus que jamais indispensable. C’est un devoir pour nous de soutenir ACF avec qui nous travaillons depuis plus de deux ans. J’ai souhaité que la somme mobilisée puisse être déployée sur des projets concrets en France mais aussi à l’international dans des régions particulièrement vulnérables, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient où ACF est très présent depuis de nombreuses années. Ces équipements supplémentaires leurs permettront de travailler plus sereinement."