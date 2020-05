Monaco / PSG, Fabregas : "Mbappé s'intégrerait très bien au Real Madrid"

Le milieu de terrain de l'AS Monaco pense que Kylian Mbappé a le profil pour jouer au Real Madrid, mais il est loin d'un départ du PSG aujourd'hui.

Dans une interview accordée à la RTVE mardi soir, Cesc Fabregas a évoqué la fin du championnat en . "Ils nous ont dit que tout était annulé et qu'il n'y aurait plus de matches. Cela nous a pris par surprise", a reconnu le milieu de terrain de l'AS .

Il a ensuite évoqué le mercato. Et du côté des médias espagnols, on ne cesse de parler de Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga au ces derniers jours.

Pour le premier, le Real aura bien du mal à boucler le dossier. Mais Fabregas verrait bien l'attaquant du PSG jouer dans cette équipe. "C'est un garçon très ambitieux. Il veut être le meilleur. Et au vu de sa façon de jouer, il s'intégrerait très bien dans une équipe comme celle du Real Madrid", a-t-il lâché.

"Camavinga ? On ne dirait pas qu'il a son âge"

Et de poursuivre à propos de Camavinga : "Il a démarré très tôt et très fort. On ne dirait pas qu'il a son âge." Le milieu de terrain de 17 ans est sous contrat avec Rennes jusqu'en 2022.

Pour l'AFP, son entraîneur Julien Stéphan rappelait son désir de le voir rester "encore au moins une année supplémentaire à Rennes. Parce qu’il faudra confirmer, parce qu’il est dans un endroit qu’il connaît bien, parce qu’il est dans un club qui lui fait énormément confiance, parce qu’il est aussi encadré par des gens qui le connaissent parfaitement."