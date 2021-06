Wijnaldum au PSG, ça serait fait !

Le milieu néerlandais Giorginio Wijnaldum aurait donné son accord pour signer en faveur du PSG.

Comme pressenti depuis plusieurs jours, Giorginio Wijnaldum a fini par dire oui au Paris SG. L’international néerlandais deviendra la première recrue estivale des vice-champions de France une fois qu’il aura passé sa visite médicale, programmée ce lundi.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le désormais ex-joueur de Liverpool devrait parapher un bail de trois ans avec la formation francilienne. C’est un renfort de choix pour la bande à Pochettino et une très belle affaire pour le club puisque le joueur débarque libre en provenance d’Angleterre.

Wijnaldum va doubler son salaire

Du côté du Parc des Princes, Wijnaldum (30 ans) va pouvoir doubler ses émoluments. Un salaire de 11M€ lui a été proposé et c’est ce qui a pesé dans la balance vis-à-vis de la proposition barcelonaise.

Les responsables du club catalan ne pouvaient pas rivaliser sur ce plan-là en raison des soucis financiers qu’ils rencontrent. C’est pourquoi ils se sont retirés de la course et laissé le champ libre aux Parisiens.

Wijnaldum fait partie des tous meilleurs joueurs à son poste en Europe. Il a été parmi les artisans de la longue domination qu’a connue LFC entre 2018 et 2020, avec les conquêtes successives de la Premier League et de la Ligue des Champions. Son vécu au plus haut niveau est aussi respectable avec plus de 200 matches dans l’élite et 43 rencontres en Coupes d’Europe.