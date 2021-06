Donnarumma au PSG : accord imminent

Le feuilleton concernant Gigi Donnarumma est sur le point de se clôturer : il se dirige vers le PSG, fortement souhaité par Nasser Al-Khelaïfi.

Le Paris Saint-Germain passe la seconde vitesse sur le marché des transferts. Alors que l'ensemble des médias français et espagnols s'accorde à dire que le club de la capitale à remporter la mise pour Georginio Wijnaldum, qui était pourtant très proche du FC Barcelone, le PSG est sur le point de frapper un autre énorme coup sur le mercato. En effet, le club de la capitale est sur le point de boucler un deuxième dossier en ce début de semaine.

Outre la piste Wijnaldum et la prolongation de Kylian Mbappé sur lesquels les dirigeants du PSG ont travaillé ces derniers temps, ils ont également fait en sorte de boucler une arrivée, plus surprenante au vu des priorités du club de la capitale, en la personne de Gianluigi Donnarumma. En fin de contrat avec l'AC Milan, l'international italien va mettre les choses au clair concernant son avenir avant le début de l'Euro vendredi face à la Turquie.

Selon les informations de Sky Sports en Italie, Gianluigi Donnarumma s'apprête à signer avec le Paris Saint-Germain. Le futur ex-gardien de l'AC Milan est sur le point de signer un contrat de cinq ans avec le PSG pour un salaire de 12 millions d'euros par an (soit 60 millions d'euros au total). Bien évidemment, les bonus ne sont pas comptabilisés dans ce montant, ni même la prime à la signature ou encore la commission pour Mino Raiola.

Donnarumma officialisé avant vendredi soir ?

Ces derniers jours, les discussions entre Mino Raiola, agent de Gianluigi Donnarumma mais aussi de Moïse Kean, et Leonardo s'étaient intensifiées pour évoquer les nombreuses pistes reliant le club de la capitale et les poulains de l'agent italien. Le PSG avait déjà une avance sur le FC Barcelone et la Juventus d'après le média italien et a finalement creusé l'écart pour conclure l'affaire. Selon Di Marzio et Sky Sports Italie, la signature du portier est désormais imminente.

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, souhaitait vivement le gardien italien, et aurait même oeuvré pour ce transfert bien qu'il ait récemment renouvelé son contrat avec Keylor Navas, qui sera à ce stade "le concurrent" de Donnarumma pour un poste de titulaire. Si tout se passe comme prévu, Donnarumma pourrait déjà effectuer des examens médicaux à Florence, alors qu'il est en cours de préparation pour l'Euro 2020 avec l'équipe nationale italienne.

Mauricio Pochettino aura selon toute vraisemblance le choix du roi à la rentrée et pourra donc trancher entre deux portiers de très haut niveau avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, bien qu'au début des rumeurs annonçant l'arrivée de l'Italien, l'hypothèse d'un prêt lors de sa première saison était évoquée. Le Paris Saint-Germain ne compte pas passer à côté de la moindre occasion en or sur le marché des transferts cet été.