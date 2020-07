PSG - Kimpembe et Thiago Silva, entre passation des pouvoirs et respect

Lors d’une interview accordée à RMC Sport, Presnel Kimpembe a dit tout le bien qu’il pensait de son "modèle" Thiago Silva.

La fin d’une époque. À la fin du mois d’août, Thiago Silva dira officiellement au revoir au après huit belles et fructueuses saisons passées dans la capitale. À priori une "bonne" nouvelle pour Presnel Kimpembe, qui deviendra le nouveau patron de la défense centrale, mais cela ne l’a pas empêché de rendre un dernier hommage à celui qu’il considère comme un "modèle".

"Je l’ai très souvent dit : Thiago est un modèle pour moi. Étant plus jeune, et même aujourd’hui, c’est quelqu’un que j’aime copier et que j’aime regarder jouer. Il m’a beaucoup appris et beaucoup parlé. Et surtout, il m’a apporté son expérience. Je l’ai toujours remercié pour ça. C’est quelqu’un que je n’oublierai jamais", a rappelé Kimpembe lors d’une interview accordée à RMC Sport.

"Avant d’être un footballeur, Thiago est un grand homme"

Il faut dire que le 31 juillet, soit vendredi soir à l’occasion de la finale de la entre le PSG et l’Olympique Lyonnais, Thiago Silva disputera son dernier match en . Ensuite, viendra le Final 8 de la Ligue des Champions avec les quarts de finale prévus contre l’ . Une dernière épreuve que Kimpembe affrontera avec le Brésilien. Ensuite, il faudra faire sans lui.

"Avant d’être un footballeur, Thiago est un grand homme, un super mec. J’échange beaucoup avec lui, il me donne beaucoup de conseils, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Je prends tout ce qu’il me donne et j’avance avec ça", a conclu Kimpembe, qui ne croisera pas plus son pote au centre d’entraînement la saison prochaine, mais peut-être sur les terrains en Ligue des Champions !