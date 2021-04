PSG, Keylor Navas : "Je suis très heureux ici"

Le gardien de 34 ans a prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2024 et a exprimé sa fierté de rester dans la capitale française.

Deux jours avant le choc contre Manchester City en demi-finale de C1, le PSG a surpris tout le monde en annonçant la prolongation de contrat de Keylor Navas avec le PSG jusqu'en juin 2024. Le gardien du Costa Rica est récompensé pour ses prouesses cette saison, notamment en Ligue des champions avec des performances exceptionnelles face au FC Barcelone en huitième de finale et au Bayern Munich en quarts de finale.

Dans le communiqué publié par le PSG, Nasser Al-Khelaïfi, président du club de la capitale, s'est félicité de la prolongation de contrat de son gardien : "Je suis très heureux de prolonger le contrat de Keylor Navas. C’est le plus grand gardien du monde. Il inspire une grande confiance à l’équipe et nos fans l’adorent. Il sera un acteur décisif des grandes échéances de fin de saison, et des années à venir". Le portier de 34 ans s'est ensuite confié sur sa prolongation dans une interview accordée au site officiel du PSG.

"Je me sens vraiment très heureux. Je suis reconnaissant envers Dieu de m’avoir permis de prolonger avec Paris. Le club continue de me faire confiance, je le remercie. Je me sens vraiment très bien en ce moment. J’essaie d’être le plus professionnel possible. Je prends soin de moi, et j’essaie de suivre une alimentation équilibrée. Cela m’aide beaucoup. Tout cela m’aide à rester au top niveau, et j’espère ainsi aider l’équipe encore de nombreuses années", a avoué Keylor Navas.

"La clé face à City, c'est d'être une équipe unie et forte"

Arrivé à l'été 2019 en provenance du Real Madrid, le triple vainqueur de la Ligue des champions s'épanouit dans la capitale française : "J’ai découvert ici à Paris un vestiaire avec des coéquipiers au talent incroyable, avec l’envie d’atteindre tous ses objectifs. Je pense que le club nous a toujours soutenu, nous a aidé à progresser. C’est vraiment un soutien mutuel entre le club et les joueurs. Nous sommes vraiment heureux ici".

Keylor Navas s'est confié sur le sprint final auquel fait face le PSG en Ligue 1 et en Ligue des champions : "Je pense que le club a le potentiel pour gagner toutes les compétitions. J’ai faim de trophées, je veux gagner tous les titres possibles. En tant que footballeur, je pense que nous sommes dans une période charnière. On a envie de jouer et de partager avec nos supporters. Ce que je veux, c’est aider l’équipe, et je veux le faire du mieux possible tant que je suis ici. Le plus important est de tout donner. Et nous verrons ce que l’avenir nous réserve".

Le gardien du PSG a hâte de défier Manchester City : "Je pense que la clé est de jouer comme une équipe unie et forte, en respectant l’adversaire, et en sachant que si nous voulons gagner, nous devons faire de notre mieux. C'est une super équipe. Nous avons déjà éliminé d’autres grandes formations, mais tous les matches sont différents et si nous pensons qu'à cause de ce que nous avons fait pour être ici, nous allons gagner, nous nous trompons. Au contraire, nous devrons faire deux fois plus pour atteindre la finale, ce que nous voulons par-dessus tout".