OFFICIEL : Keylor Navas prolonge au PSG jusqu'en 2024

Âgé de 34 ans, le gardien de but originaire du Costa-Rica est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024.

Deux jours avant la demi-finale aller de Ligue des champions contre Manchester City, le Paris Saint-Germain a fait une annonce qui va ravir à coup sûr ses supporters. Le club de la capitale a annoncé que Keylor Navas, arrivé en provenance du Real Madrid à l'été 2019, a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2024. Le PSG a officialisé la nouvelle ce lundi soir sur son site officiel par le biais d'un communiqué.

"Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Keylor Navas pour une saison supplémentaire. Âgé de 34 ans, le gardien de but est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024. Arrivé au club en septembre 2019, le portier international costaricien (92 sélections), quart de finaliste de la Coupe du Monde 2014 avec son équipe nationale, s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs gardiens de but de l’histoire du Paris Saint-Germain", a indiqué le PSG dans son communiqué.

"Ses performances ont notamment contribué à accroître la compétitivité européenne du club, ces deux dernières saisons. Finaliste de l'UEFA Champions League 2019-2020, il s’apprête à disputer à nouveau les demi-finales de la plus prestigieuse compétition de clubs de la planète au moment où il est plus que jamais reconnu comme l’un des plus grands talents du monde à son poste", a conclu le club de la capitale dans son communiqué.

Keylor Navas a disputé 72 matches sous les couleurs du Paris Saint-Germain dont 34 sans encaisser le moindre but, le dernier rempart parisien a remporté 4 trophées en une saison et demie : 1 Championnat de France (2020), 1 Coupe de France (2020), 1 Coupe de la Ligue (2020) et 1 Trophée des Champions (2020). Le gardien de 34 a vite fait l'unanimité dans la cage parisienne avec des performances remarquables et remarquées en Ligue des champions.

Keylor Navas est l'un des grands artisans de la campagne européenne actuelle du Paris Saint-Germain avec notamment un match exceptionnel au Parc des Princes lors des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions contre le FC Barcelone, maintenant son équipe dans la course alors qu'elle souffrait cruellement lors de la première période. Le gardien de 34 ans a prouvé qu'il était encore au sommet en rééditant une performance similaire face au Bayern Munich à l'Allianz Arena.

Nul doute que les supporters du Paris Saint-Germain accueilleront cette nouvelle avec le sourire. Et ils doivent plus que jamais espérer une nouvelle performance incroyable de leur portier mercredi soir au Parc des Princes face à Manchester City. "Je suis très heureux de prolonger le contrat de Keylor Navas, a souligné Nasser Al-Khelaïfi. C’est le plus grand gardien du monde. Il inspire une grande confiance à l’équipe et nos fans l’adorent. Il sera un acteur décisif des grandes échéances de fin de saison, et des années à venir".