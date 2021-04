PSG - Leonardo confiant pour les prolongations de Neymar et Mbappé

L'avenir de Neymar et de Mbappé, la Super League... Le directeur sportif du PSG a fait le point sur les dossiers chauds avant le match face à Metz.

Présent dans le dernier carré de la ligue des Champions un an après avoir été finaliste, le Paris Saint-Germain est assurément un club qui compte en Europe. Après des années de développement, le projet parisien est enfin arrivé à maturité, et en interne, l'heure est aujourd'hui à l'optimisme dans les rangs du champion de France.

Alors que le PSG affronte le FC Metz ce samedi pour le compte de la 33ème journée de Ligue 1, un match décisif dans la course au titre, Leonardo, le directeur sportif du club, a fait le point sur les dossiers chauds lors de l'avant-match, sur Canal+. Visiblement confiant par rapport à la prolongation de Neymar, plus évasif pour Kylian Mbappé.

"Même pas une raison de ne pas être optimiste par rapport au futur"

"La prolongation de Neymar ? On n'est pas pressé. Personne ne court derrière nous, on est vraiment tranquille, on a des rapports très bons et francs", s'est félicité le Brésilien, alors qu'une prolongation de l'ancien du Barça jusqu'en 2026 est notamment évoquée ces dernières semaines. Si le numéro 10 du PSG a de bonnes chances de poursuivre l'aventure dans la capitale française, le mystère est toujours entier concernant son coéquipier Kylian Mbappé. Mais Leonardo estime que le planning à venir impose d'autres priorités.





"Tout est clair, on sait la situation de Kylian, il sait ce qu'on pense, il n'y a rien de plus que ça, il a encore un an de contrat, sa décision va arriver, l'important aujourd'hui c'est de gagner. Optimiste pour sa prolongation ? On est optimiste en général. On n'a même pas une raison de ne pas être optimiste par rapport au futur. Je demande encore une fois de la concentration totale", a ainsi confié le directeur sportif parisien, avant d'évoquer la Super League, un projet refusé par le président Nasser Al-Khelaïfi.

"Je pense qu'on est très fiers de Nasser (al-Khelaïfi), on connaît son travail, c'est une position de leadership très importante, il a suivi ses valeurs, il sort en tant que président de l'ECA. C'est la reconnaissance de la personne. Le football est dans un moment délicat, on cherche des solutions. Je suis très fier de lui", a expliqué Leonardo.