PSG, Kean comparé à Cavani alors que Rabesandratana regrette le manque d'option d'achat

L'ancien milieu de terrain a été impressionné par l'attaquant italien pendant son séjour en France et aimerait le voir signer au PSG définitivement.

Moise Kean a d'ores et déjà gagné le droit à une comparaison avec l'actuelle star de et ancien attaquant du , Edinson Cavani, avec Eric Rabesandratana déçu que le champion de en titre n'ait pas inclus une option d'achat dans l'accord de prêt avec . Après avoir lutté pour jouer régulièrement et pour être performant pendant son séjour en , l'international italien a été autorisé à quitter Goodison Park cet été.

Malgré ses difficultés à Everton, la réputation de Kean reste élevée et le PSG lui a offert une autre scène de premier plan pour afficher tout son talent. Et l'ancien jeune de la est en train de donner raison aux dirigeants de la capitale puisqu'il a déjà inscrit cinq buts en sept matches. Avec un Moise Kean désireux de faire ses preuves en France, ses courses à répétition et son impressionnant sens du but ne sont pas passés inaperçus. Ces qualités l'ont vu être comparé à un artiste confirmé qui a quitté le Parc des Princes juste avant son arrivée, Rabesandratana voyant des similitudes entre la nouvelle recrue et le meilleur buteur de l'histoire du PSG, Edinson Cavani qui a inscrit 200 buts en 301 sorties pour le PSG.

"Nous allons voir s'il garde cette régularité"

"Lorsque le ballon est perdu, il commence immédiatement à défendre", a déclaré Rabesandratana à France Bleu Paris à propos d'un joueur qui s'était blessé lors de la victoire 3-0 contre Rennes samedi. "Il me rappelle un peu Edinson Cavani dans sa mentalité et ses efforts. J'espère qu'il marque autant de buts que Cavani. Nous allons regarder les prochains matchs pour voir s’il garde cette régularité, ce qui est le plus important au plus haut niveau"..

"Kean établira une compétition naturelle avec Mauro Icardi, qui devra faire un effort. C'est bon pour l'équipe. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de l'acheter à la fin du prêt", a conclu Rabesandratana. Everton a seulement prêté pour une saison Moise Kean en lui permettant de quitter l'équipe de Carlo Ancelotti, mais aucune option d'achat n'est présente. Les Toffees gardent donc la main et pourront le récupérer, mais il se peut que le joueur leur force la main, lui qui désire oublie son passage raté en .

Kean a déclaré à Rai Sport en se rendant à Paris: "Je ne suis pas particulièrement contrarié d'avoir quitté le football anglais, même si la bannière des fans d'Everton m'a vraiment ému, comme je ne m'y attendais pas. C'est vrai, j'aurais pu retourner à la Juve, mais j'ai pris cette décision avec ma famille de jouer en . Je suis déjà allé à Paris et j'ai des parents ici. J'espère apprendre beaucoup de cette expérience fantastique. Je suis jeune, j'aime travailler en étroite collaboration avec les meilleurs attaquants, donc je peux apprendre de leur expérience et de leur style de football".