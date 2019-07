Un joueur du Barça veut voir Neymar ET Griezmann débarquer

Un joueur du Barça rêve de voir les deux stars mondiales débarquer cet été et le fait savoir.

Le Barça semble en mesure de réaliser un mercato d'envergure cet été avec les arrivées probables du Parisien Neymar et du Madrilène Griezmann évoquées. Difficile néanmoins de croire que Barcelone puisse réaliser ces deux transferts à la fois...

Messi et l'Argentine se plaignent officiellement de l'arbitrage

Rafinha a pourtant la foi et rêve de voir arriver les deux joueurs dans les prochains jours. Lors de la présenation de la fondation de sa famille ce jeudi, le milieu de terrain a exhorté son club à investir sur les deux hommes, s'enthousiasmant pour l'ancien joueur de Santos notamment :

L'article continue ci-dessous

"J'espère que Neymar reviendra, ce serait super pour le Barça. Je me souviens du trio MSN : Messi, Neymar et Suarez et je n'ai jamais rien vu de tel, c'était de la pure magie", a-t-il confié dans des propos relayés par le quotidien catalan SPORT.

"C'est encore mieux si Griezmann vient, les meilleurs joueurs doivent tous venir au Barça", a encore confié Rafinha, qui revient de blessure et qui serait courtisé par le . Le milieu du Barça a d'ailleurs profité de la présentation de sa fondation pour évoquer sa situation personnelle.

"Je serais au Barça la saison prochaine, c'est ma maison, j'ai un contrat et je vais me battre pour rester. Je suis très confiant", voilà qui est clair.