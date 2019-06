Mercato - Bartomeu à propos de Griezmann : "Il n'y a rien"

Le président blaugrana a démenti l'arrivée imminente d'Antoine Griezmann en Catalogne, alors que le joueur a déjà annoncé son départ de l'Atlético.

Le suspens continue autour de l'avenir d'Antoine Griezmann. Alors que le joueur a annoncé depuis plusieurs semaines qu'il quitterait l'Atlético cet été (il dispose d'une clause libératoire de 120 millions d'euros à compter du 1er juillet), sa future destination reste floue. La semaine dernière, le directeur général de l'Atlético semblait pourtant avoir mis fin à l'incertitude, envoyant le champion du monde à Barcelone.

Ce n'est pourtant pas ce qu'a laissé entendre Josep-Maria Bartomeu, le président catalan. "Nous l'avons toujours dit, nous n'avons pas parlé avec lui, il n'y a rien. Nous verrons comment le marché va évouler dans les prochains jours et semaines", a-t-il lâché dans une interview pour la radio RAC1.

Des déclarations qui pourraient avoir pour unique objectif d'éviter d'être assigné devant la FIFA par l'Atlético, ce qui pourrait être le cas en cas d'accord avant le 1er juillet. D'autant que la clause libératoire du Madrilène reste à hauteur de 200 millions d'euros jusqu'à cette date, avant de baisser presque de moitié. C'est pourquoi le feuilleton, quelle que soit son issue, ne devrait pas être résolu avant cette date.

Le président a ensuite insisté sur le fait que le temps ne pressait pas pour les Blaugrana. "Nous avons tout juin, juillet et août. Nous sommes en train de discuter et de déterminer notre stratégie. Nous regardons également l'équipe réserve, cette année plusieurs joueurs ont aussi l'opportunité de monter [en équipe première]. Il y aura des départs et des arrivées."

Simple manière de temporiser ou véritable contre-temps alors que le PSG songerait désormais à se séparer de Neymar ? Selon les informations de L'Equipe, le Barça serait ainsi le principal prétendant à un retour du Brésilien cet été, même si le dossier n'en est encore qu'à ses balbutiements. Une arrivée coûteuse qui pourrait retarder, voire bloquer celle de l'internationale français.