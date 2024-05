PSG, Jérôme Rothen rend hommage à Mbappé

Jérôme Rothen a rendu hommage à Kylian Mbappé après l’annonce de son départ du PSG, vendredi.

Il n’y a plus aucun suspense désormais. Kylian Mbappé va bel et bien quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison. L’international français a confirmé lui-même, son départ ce vendredi à travers un message diffusé sur les réseaux sociaux. Si Daniel Riolo a préféré fustige la méthode employée par le Bondynois, Jérôme Rothen, lui, a rendu hommage au champion du monde 2018.

Kylian Mbappé confirme son départ du PSG

C’était annoncé depuis plusieurs mois dans les médias que Kylian Mbappé allait quitter le PSG en fin de saison. Mais il y avait toujours un suspense autour de ce dossier tant que le Bondynois ne confirme pas lui-même son départ. C’est désormais chose faite avec une vidéo postée sur les réseaux sociaux dans laquelle il annonce officiellement qu’il ne prolongera pas avec le PSG.

« Je voulais m'adresser à vous. J'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Je voulais vous dire à tous que c'est ma dernière année au PSG. Je ne vais pas prolonger. Je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche. C’est beaucoup d’émotions. J’ai eu la chance et l’immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l’un des meilleurs du monde », a déclaré entre autres, Kylian Mbappé.

Le vibrant hommage de Jérôme Rothen à Mbappé

Comme on pouvait s’y attendre, l’annonce officielle de Kylian Mbappé a suscité une vague de réactions dans les médias. Les premières opinions sont venues notamment de Daniel Riolo qui n’a pas aimé l’approche de l’ancien attaquant de l’AS Monaco. De son côté, Jérôme Rothen a indiqué que le PSG doit rendre un grand hommage à celui qu’il considère comme le plus grand joueur ayant joué au club parisien.

(C)Getty Images

« Bien sûr qu'il mérite un hommage hors du commun par rapport à ce qu'il a apporté au club depuis qu'il est arrivé il y a sept ans. C'est le plus grand qui a joué au PSG, je n'ai pas peur des mots, toutes générations confondues : en termes de niveau, de statistiques, de palmarès... Et il est resté sept ans dans le club. Il mérite un hommage particulier », a confié l’ancien joueur du PSG sur les ondes de RMC. Pour rappel, Kylian Mbappé est le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain avec 255 buts en plus de ses 108 passes décisives.