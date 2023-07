PSG - Inter Milan : Diffusion TV, streaming et compos probables

Paris boucle sa tournée japonaise par un duel face au vice-champion d’Europe, l’Inter Milan. Une belle empoignade en perspective.

La tournée japonaise des champions de France prend fin ce mardi. Avant de décoller pour la Corée du Sud, le PSG va disputer un dernier match amical au pays du Soleil Levant. A Tokyo, il a le droit à un duel de prestige contre l’Inter Milan, le récent finaliste de la Ligue des Champions.

Le PSG doit réagir

Il s’agit d’une opposition amicale, mais pour le PSG il vaut mieux de prendre ce match plutôt au sérieux. L’équipe francilienne reste sur un nul et une défaite depuis qu’elle a débarqué en Asie. Ça serait donc ballot de concéder un autre accroc, surtout que la compétition officielle arrive vite, avec le rendez-vous domestique contre Lorient prévu le 12 aout prochain. D'ici là, il y aura également un autre match amical, face aux Sud-Coréens de Jeonbuk Motors.

Luis Enrique, le coach parisien, va poursuivre ses tests face aux Nerazzurri. Néanmoins, on peut imaginer qu’il prévoit d’aligner ce qui pourrait ressembler à son équipe-type. Même si, dans le contexte actuel, c’est assez compliqué. L’entraineur espagnol ne sait toujours pas s’il pourra compter sur Kylian Mbappé et Marco Verratti pendant le reste de la saison. Il presse d’ailleurs la direction pour qu’elle lui offre des solutions supplémentaires en attaque.

Ce match contre la bande à Inzaghi pourrait aussi être la dernière occasion pour les jeunes parisiens de se mettre en avant et décrocher une place dans l’équipe première. Les Housni, Gherbi, Lemina et Ethan Mbappé jouent assurément gros ce mardi. A eux de ne pas décevoir et confirmer les bonnes promesses qu’ils ont laissé entrevoir lors des précédents matches.

Horaire et lieu du match

PSG – Inter Milan

Match amical

New National Stadium de Tokyo

A 12h20 française

Les équipes probables du PSG - Inter

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Hernandez; Vitinha, Ugarte, Soler; Neymar, Ekitike, Asensio

Inter Milan: Stankovic; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Gosens; Martinez, Thuram

Sur quelle chaine suivre le match PSG - Inter

La rencontre entre le PSG et l’Inter Milan sera à suivre ce mardi à partir de 12h20 sur BeIn Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe.