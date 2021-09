PSG : Emmanuel Petit dresse les louanges de Marco Verratti

L'ancien international français est conquis par le talent et la performance de l'Italien contre Manchester City.

De retour de blessure face à Manchester City, Marco Verratti a réalisé une prestation XXL. L'international italien s'est amusé avec les Cityzens et a déjoué le pressing du club anglais sans aucun problème. D'ailleurs, Marco Verratti a été encensé par Pep Guardiola après la rencontre. "C’est un joueur exceptionnel, extraordinaire. Je suis amoureux", a lancé l'Espagnol après la rencontre. Dans une interview accordée à Le Parisien, Emmanuel Petit a également déclaré sa flamme à Marco Verratti.

"Moi, je l'avoue au début je n'étais pas un grand fan de Marco Verratti. Je reconnaissais ses qualités, mais j'ai souvent été frustré et déçu de son intermittence dans ses prestations. Je trouvais que, au regard de ses qualités, il se contentait du minimum. Mais cela fait un moment que j'ai changé d'avis sur lui. Le match contre Manchester City ne fait que me conforter dans l'idée qu'il a progressé, se perd moins dans la provocation ou dans des duels visant à savoir qui est le plus fort", a indiqué le champion du monde 1998.

Emmanuel Petit a apprécié l'évolution de l'Italien : "Il ne met plus son équipe en danger en perdant des ballons dans des zones dangereuses. Il a mûri et semble avoir pris conscience qu'il ne peut plus se contenter de faire son job seulement une fois sur deux. Ce qu'il a vécu avec l'équipe d'Italie lui a aussi fait franchir une étape supplémentaire. Son meilleur rôle est-il celui de sentinelle où Pochettino doit l'installer ? Non ! Verratti on l'a vu, excelle dans le costume de sentinelle, mais ça brise aussi certaines de ses qualités de passe, de vision du jeu et de timing".

"La question est de savoir s'il a pris conscience que, à son âge, et avec son talent, il pouvait faire ça régulièrement"

L'article continue ci-dessous

"C'est un joueur qui est capable d'apporter tellement plus que le cantonner au rôle de sentinelle serait une forme de gâchis. Tous ses adversaires n'imposeront pas au PSG un pressing constant et très haut comme l'a fait Manchester City. Or, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de Verratti en sentinelle si Paris a le monopole du ballon pendant 70 minutes. Mais, mardi, c'était nécessaire de le faire évoluer dans ce rôle-là. Je ne voulais pas que ce soit Gueye, qui est épanoui en ce moment dans son rôle de piston", a ajouté l'ancien milieu de terrain français.

Emmanuel Petit espère désormais que Marco Verratti réalisera des performances abouties chaque semaine : "Il a fait un grand match car il a joué avec ses qualités mais en faisant dans la simplicité. Alors qu'il s'était perdu, qu'il avait été noyé par le pressing de Manchester City lors des demi-finales, là, il a été juste sur le plan technique mais a aussi répondu au défi physique imposé par Manchester. Avec ses collègues (Gueye et Herrera), ils ont été excellents dans la gestion des efforts et de l'organisation".

"Il a toujours fait partie des meilleurs. La question est de savoir s'il a pris conscience que, à son âge, et avec son talent, il pouvait faire ça régulièrement. On a souvent pointé du doigt son hygiène de vie. Moi, je ne la connais pas, mais je constate que, lorsqu'il est en sélection sur une longue période, qu'il ne peut se concentrer que sur la récupération et la compétition, comme il l'a fait pendant l'Euro, il n'est pas blessé. Je pense qu'il a mûri. Il sait qu'il a un talent fou, que ses qualités en font un des meilleurs au monde. Sincèrement, il me rappelle Xavi. Il devrait s'inspirer de son exigence car c'est aussi ça qui lui a permis de faire une carrière phénoménale", a conclu le champion du monde 1998.