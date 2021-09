Moussa Diaby n'écarte pas un retour au PSG

Très heureux au Bayer Leverkusen, l'ailier français n'a aucune rancoeur envers son club formateur et aimerait même y revenir dans le futur.

Auteur d'une belle fin de saison en 2020-2021 et d'un bon début de saison, Moussa Diaby a franchi un cap au mois de septembre en faisant pour la première fois son apparition dans la liste de Didier Deschamps. L'ailier du Bayer Leverkusen espère évidemment que son nom sera une nouvelle fois cité par le sélectionneur des Bleus pour le rassemblement du mois d'octobre. Et cette sélection en Bleu n'aurait probablement jamais vu le jour si Moussa Diaby n'avait pas décidé de faire le grand saut et de rejoindre le Bayer Leverkusen en 2019.

Dans une interview accordée à L'Equipe, Moussa Diaby est revenu sur sa décision de quitter le PSG. Un choix qu'il ne regrette pas, sans avoir de rancoeur envers le club de la capitale : "Je suis parti du PSG parce que j'avais besoin de temps de jeu. L'enjeu pour un jeune, c'est de pouvoir s'exprimer, c'est ce que j'ai réussi à faire. À Leverkusen, on m'a donné cette confiance, qui m'a permis d'améliorer mes statistiques, une chose sur laquelle je dois encore bosser, d'ailleurs."

Pour autant, Moussa Diaby n'en veut pas au PSG et se voit bien y retourner un jour : "Leverkusen m'a perçu tout de suite comme un joueur important de l'équipe. Je ne dis pas qu'au PSG, on ne m'a pas donné de confiance, ils m'ont donné ma première chance, j'en suis très reconnaissant. Mais devant moi, il y avait de très grands joueurs. À Leverkusen, il n'y avait pas de joueurs comme à Paris. Donc forcément, ces responsabilités-là, on va les donner à des jeunes comme moi."

"S'inscrire dans la durée avec les Bleus"

"Je suis le premier supporter du PSG. Mais quand je suis parti, c'était pour avoir plus de temps de jeu. Je me dis qu'il faut partir pour revenir plus fort. Pourquoi ne pas revenir un jour au PSG avec un statut différent ? Un de mes objectifs est d'aller dans un club de ce type-là avec ce statut-là, un jour. Qu'est-ce qu'une carrière réussie ? De porter le maillot de l'équipe de France le plus de fois possible, de jouer pour un très grand club. Si je réussis ça, ce sera pas mal. Et ce sont mes objectifs pour le moment. Peut-être que dans quelque temps, quand on refera une interview, il y en aura d'autres", a conclu l'international français.

Moussa DIaby a évoqué sa première sélection avec les Bleus : "Cette sélection, c'est tout le travail que j'ai fourni depuis tout petit. Mais je me suis dit que ce n'était pas fini, que pour faire une plus grande carrière en équipe de France, il allait falloir que je m'améliore encore. J'ai eu la confirmation que là-bas, il n'y a que des joueurs de classe mondiale. J'aspire à être un des leurs un jour. Mon objectif c'est de m'inscrire dans la durée. Sur mon entrée sur le deuxième match, on a vu mes qualité. J'ai apporté ma percussion, j'ai joué comme je le fais à Leverkusen, relâché. Après, c'est sûr que si j'avais mis un poteau rentrant, ça aurait été encore mieux".

L'ancien du PSG sait qu'il doit maintenant confirmer : "Je savais que l'on allait attendre que je sois toujours bon. Je suis revenu avec la même mentalité. J'ai toujours travaillé. Je me suis dit qu'il fallait que je continue à le faire, que je n'allais pas être rappelé en claquant des doigts. Après, sur le terrain, je ne me suis pas dit : "Faut que je tente plus de choses". Non, il faut que je reste moi-même à 100%. Je sais que quand l'équipe aura besoin de moi, je serai là".