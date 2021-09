PSG-City (2-0) : Lionel Messi réagit à son premier but parisien

Buteur pour la première fois depuis son arrivée au PSG, Messi ne pouvait pas choisir meilleur moment que face à Manchester City.

L’attente commençait à se faire longue. Arrivé à la mi-août mais dans le groupe du PSG que depuis un mois, Lionel Messi n’avait toujours pas trouvé le chemin des filets. Cinq matches sans marquer, ce n’est pas vraiment dans les standards de l’Argentin.

Il a pourtant eu les occasions de le faire avec notamment cette barre lors de la première journée de Ligue des Champions contre Bruges. Seulement, il manquait encore à Messi ce petit plus de réussite qui lui aurait permis de débloquer son compteur. Depuis mardi soir et le but du break du PSG contre Manchester City, c’est désormais chose faite.

"C'était important de gagner face à un très grand adversaire, un des candidats au titre, a estimé l'Argentin. Il était important pour nous de gagner ce match après le nul avec Bruges. Nous sommes heureux de ce match."

S’il a été plutôt discret durant l’ensemble du match, après une semaine sans jouer, Lionel Messi est sorti de sa tanière au meilleur des moments. Menant 1-0 depuis la 8eme minute et un but d’Idrissa Gueye, le PSG n’a pas réussi à se mettre à l’abris avant ce fameux dernier quart d’heure.

Parti de la droite, Messi a repiqué dans l’axe pour servir Mbappé qui lui a remis en une touche avant que l’Argentin ne trouve la lucarne d’Ederson. Une libération pour tout un club et pour la Pulga elle-même, le tout contre son ancien mentor Pep Guardiola.

"J'avais beaucoup d'envie, j'ai peu joué ces derniers temps, a poursuivi Lionel Messi après le match. Je suis en train de bien m'habituer à l'équipe et à mes partenaires. Je sais qu'aujourd'hui, c'était un moment important. Maintenant, il faut continuer et il reste beaucoup de matchs cette saison."

Buteur pour la 17eme saison consécutive en Ligue des Champions, Lionel Messi a-t-il enfin lancé son aventure parisienne ? En tout cas, le pseudo-problème du match contre l'Olympique Lyonnais semble déjà être un lointain souvenir au PSG.