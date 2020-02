PSG, Emery : "J'ai expliqué à Neymar qu'on allait construire l'équipe autour de lui"

L'ancien entraîneur du PSG est revenu sur ses échecs en C1, sa relation avec Nasser Al-Khelaïfi ou encore ses choix dans le club de la capitale.

Arrivé au PSG en 2017 auréolé de trois succès en , Unai Emery n'a jamais passé le cap des huitièmes de finale en avec le PSG. C'est bien connu à Paris, la C1 est l'objectif majeur et l'Espagnol a échoué dans cette quête à l'Europe. Dans une interview accordée à Football, Unai Emery est revenu sur son passage au évoquant notamment sa relation avec le président Nasser Al-Khelaïfi, l'arrivée de Neymar mais aussi les échecs en Ligue des champions.

"Je me suis toujours senti soutenu par le président Nasser. Par exemple, quand on était sur le point de faire signer Neymar, ç'a été à moi d'expliquer en personne à “Ney” que l'on allait faire l'équipe autour de lui. Avec un joueur aussi phénoménal, tu ne peux pas lui dire qu'il y a déjà une équipe et qu'il va devoir s'adapter. Tu dois faire l'équipe pour lui. Sinon, il ne vient pas, c'est certain. Le président et la direction parlent contrat. Mais c'est l'entraîneur qui doit le convaincre du projet de jeu", a expliqué l'Espagnol.

"Sous la pression Thiago Silva a une tendance naturelle à reculer"

L'article continue ci-dessous

"J'ai gagné le championnat, quatre coupes nationales et deux trophées des champions. Mais l'objectif ultime, c'était la C1. La première année, en huitièmes de finale contre Barcelone, nous faisons un match aller de très haut niveau (4-0, le 14 février). Et au retour, on se fait éliminer car le VAR n'existait pas encore (1-6, le 8 mars). On a clairement été éliminés par des décisions d'arbitrage. La seconde année, contre le , on s'incline devant une équipe (1-3, 1-2) qui signe un triplé historique (trois Ligues des champions d'affilée, 2016, 2017 et 2018), et encore, au match aller, on pourrait aussi trouver à redire sur l'arbitrage. Bilan : on a perdu la première fois sur des décisions arbitrales et la seconde contre le champion en titre et à venir", a ajouté Unai Emery.

Plus d'équipes

L'ancien entraîneur du PSG a expliqué pourquoi il a écarté Thiago Silva contre le Barça : "Je voulais que l'équipe défende plus haut. Thiago Silva est un super joueur mais je voulais qu'il soit plus haut et je n'ai pas réussi à lui faire accepter cela. Je voulais qu'il sorte de sa zone de confort, qu'il ose défendre plus haut pour que la pression générale de l'équipe sur l'adversaire soit plus efficace. J'ai travaillé avec lui pour lui faire accepter cela mais je n'ai pas réussi. Et cette caractéristique du jeu de Thiago Silva rejaillissait sur toute l'équipe qui, sous la pression, avait une tendance naturelle à reculer. Comme au Camp Nou, la saison précédente. Pourtant, je donnais la consigne de remonter. Mais ça n'a pas été entendu...".

Unai Emery a fait le bilan de son aventure chez les Gunners : " était un club sur la pente descendante depuis deux ans quand je suis arrivé. Nous avons enrayé cette chute et même commencé à redresser le club avec une finale de Ligue Europa et une cinquième place en championnat, à une longueur seulement de alors que nous n'avons pris qu'un point sur les cinq dernières journées. On avait la qualification pour la C1 en main et ç'a mal tourné sur le final. Mais ça a été une bonne saison et nous avions l'idée de continuer cette progression. Mais nous avons perdu nos quatre capitaines : (Laurent) Koscielny, (Petr) Cech, (Aaron) Ramsey et (Nacho) Monreal. Ce sont des personnalités qui nous ont manqué cette saison pour garder un cap. Et certaines stars n'ont pas eu la bonne attitude et demandaient plus qu'elles ne donnaient. Compte tenu de tout ça, il aurait fallu davantage de temps pour réussir la transition vers le nouvel Arsenal que je souhaitais".