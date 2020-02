PSG, Kaka : "Neymar peut remporter le Ballon d'Or 2020"

Le Brésilien voit son compatriote de 28 ans remporter la récompense individuelle cette année mais seulement si le PSG peut décrocher un titre majeur.

Neymar court toujours après le Ballon d'Or. Arrivé au PSG à l'été 2017 afin de sortir de l'ombre de Lionel Messi, le Brésilien n'a encore jamais remporté la récompense individuelle suprême du haut de ses 28 ans. Ce n'est pas faute d'avoir déjà été bien classé à plusieurs reprises dans le classement final, avec deux présences sur le podium à la troisième place en 2015 et en 2017. Depuis son arrivée au PSG, Neymar a chuté au classement avec une douzième place en 2018 et une absence parmi les trente finalistes en 2019.

Longtemps blessé la saison dernière, Neymar était logiquement absent des trente finalistes du Ballon d'Or. Revenu en début de saison avec l'intention de reconquérir le monde entier et de prouver son talent, l'international brésilien réalise une grande saison avec le . Neymar marche sur l'eau depuis quelques mois enchaînant les buts et les passes décisives, retrouvant son meilleur niveau alors que les échéances importantes arrivent à grands pas.

Neymar irrésistible

Dans une interview accordée à l'AFP, Kaka a indiqué qu'il croyait en les chances de Neymar de remporter le Ballon d'Or cette année : "Est-ce que je crois que Neymar peut le gagner en 2020? Il est l'un des meilleurs joueurs du monde, cela ne fait aucun doute. Ce dont il a besoin maintenant, c'est de remporter un titre par équipe et d'être l'un des principaux protagonistes de cette réalisation. Si le PSG gagne la , Neymar gagnera probablement le Ballon d'Or".

Dans un entretien accordé à Sky Sports en septembre dernier, Kaka avait déjà déclaré que c'était bien pour son compatriote de rester au PSG : "Pour lui, je pense que c'est bien de rester au PSG pour le moment. Je pense que c’est bon pour lui, pour le club. Je pense que le PSG essaye toujours de construire cette grande équipe, de gagner une Ligue des champions. Il peut donc être le leader de ce projet et, à mon avis, c’est bien. Ce sera une excellente année pour lui".

En dix-huit matches toutes compétitions confondues cette saison, Neymar compte quinze buts et dix passes décisives sous les couleurs du PSG. "Pour la première fois, je suis pleinement heureux à Paris" aurait même indiqué l'international brésilien selon L'Equipe lors de son anniversaire dimanche dernier. Cet état d'esprit se retranscrit à merveille sur le terrain et comme son compatriote l'a si bien dit, avec une victoire du PSG en Ligue des champions et en continuant sur une telle lancée, Neymar serait plus proche que jamais de remporter le Ballon d'Or.