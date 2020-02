PSG, Neymar : "Je suis un grand fan de David Beckham"

L'international brésilien, qui a suivi les traces d'une figure emblématique du Paris Saint-Germain, avoue idolâtrer l'ancien capitaine anglais.

Neymar admet avoir grandi en voulant ressembler à la légende de , David Beckham, avec le Brésilien modelant son jeu sur l'ancien capitaine de l' . Un jeune aux yeux étoilés qui a fait ses premiers pas vers la célébrité à Santos s'est inspiré de figures emblématiques en Europe bien avant de se forger sa propre carrière. Lorsqu'il a fait irruption sur la scène de Santos et a suscité un intérêt qui le conduirait éventuellement à Barcelone, Neymar se tourna vers Beckham pour trouver l'inspiration. Dans une interview accordée à Otro, Neymar a confié son admiration pour David Beckham.

"Je suis un grand fan de David Beckham. Je me souviens quand j'étais plus jeune, je suivais toujours tous les types de joueurs, tous les grands joueurs. J'ai suivi David à cause de la façon dont il frappait le ballon, à cause des passes incroyables qu'il a faite, à cause de ses buts qu'il a marqué, à cause de sa détermination sur le terrain. Donc, je l'ai toujours suivi. Pour la personne qu'il est, le football qu'il a joué, je pense que tout est venu de David", a expliqué le Brésilien.

"Le courage de David est un symbole"

Neymar n'a pas seulement eu envie de copier l'ancien international anglais sur le terrain et par sa manière de jouer au football. En effet, l'Anglais connu comme une fashion victime durant sa carrière et notamment après son départ de Manchester United au a été une source d'inspiration pour le Brésilien de 28 ans. Neymar S4est également inspiré du célèbre anglais pour son apparence flamboyante - qui a récemment inclus la teinture de ses cheveux roses - et des tenues élaborées.

"J'ai copié pas mal de ses coupes de cheveux. Nous sommes beaucoup, nous nous modelons sur lui. Je pense qu'il est l'une des personnes les plus élégantes au monde, nous devons donc le copier. Nous ne sommes pas aussi beaux que lui, mais nous essayons de le copier ! Je pense que nous devions avoir un pionnier, quelqu'un qui était assez courageux pour le faire. Je pense que le courage de David en est un symbole. Je suis également critiqué pour avoir obtenu une coupe de cheveux différente, ou pour porter une tenue différente", a ajouté l'attaquant du PSG.

"Je pense que la critique ne finit jamais. Mais des joueurs comme nous, qui sont considérés comme une référence, que cela nous plaise ou non, nous sommes traités différemment pour porter une tenue plus moderne. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal à cela si cela nous fait du bien. Je remercie donc David Beckham d'avoir été le pionnier, d'avoir ouvert les portes du monde de la mode", a conclu l'international brésilien.