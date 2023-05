PSG – El Chadaille Bitshiabu va-t-il rejoindre l'Allemagne?

Arrivé cet été dans l'équipe première et auteur de prestations intéressantes, El Chadaille Bitshiabu pourrait quitter le PSG cet été pour l'Allemagne.

Les dossiers chauds du mercato parisien sont connus. Mais derrière le cas Neymar, la gestion délicate des indésirables et un renforcement sérieux à venir dans toutes les lignes, il ne faudrait pas oublier de s'occuper du contrat du jeune défenseur El Chadaille Bisthiabu. Car sans faire de bruit, le cas du jeune titi doit être considéré comme prioritaire par la direction parisienne. Ses performances intéressantes ont attisé l'intérêt de clubs et son contrat arrive bientôt à terme.

Bitshiabu, une prolongation ou un départ vers l'Allemagne?

Dès ses premières touches de balle pour ses premières minutes en pro, El Chadaille Bisthiabu a attiré le regard. Ce gabarit longiligne solide dans les duels mais également plutôt rapide et technique pour son physique a en effet de quoi intéresser pas mal d'équipes européennes. Et cela n'a pas tardé puisque deux clubs allemands ont officiellement contacté le PSG pour s'offrir le défenseur français. La balle est désormais du côté du club parisien.

Conscient du potentiel de son jeune joueur, le PSG a entamé des négociations avec l'entourage de Bitshiabu pour prolonger un contrat qui se termine en juin 2024. Mais selon le journal L'Équipe, les Parisiens ne sont pas les seuls sur l'affaire puisque l'Eintracht Francfort et le Borussia Dortmund ont déjà proposé plus de 15M pour s'attacher les services du jeune central. Difficile encore de savoir quelle option Bitshiabu privilégiera mais une prolongation assortie d'un prêt pour la saison prochaine semble la plus probable à l'heure actuelle.