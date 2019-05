PSG-Dijon : Paris célébrera son titre à guichets fermés

Le Parc des Princes affichera complet pour le dernier match des champions de France à domicile, contre Dijon, ce samedi (21h).

C'est dans un Parc des Princes à guichets fermés que le PSG fêtera son titre de champion de , samedi soir, après la dernière sortie à domicile de la saison face à (21 heures). Le club de la capitale a indiqué ce jeudi qu'il ne restait plus aucun billet disponible pour ce dernier match dans son écrin.

Feu d'artifice au programme, les anciens conviés

Un match qui devrait avoir une saveur particulière puisque certains joueurs pourraient vivre leurs dernières heures sous le maillot rouge et bleu devant leur public, à l'image d'Edinson Cavani, chouchou des Ultras du Parc.

"Avec déjà 88 points remportés et 100 buts inscrits, les Rouge et Bleu réalisent une de leurs plus belles saisons en Championnat de France, une compétition à laquelle ils participent sans interruption depuis maintenant 45 ans. Cette saison, le remporte son 6ème titre de champion de l’ère QSI après ceux conquis en 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2017-2018. Au total, il s’agit du 39ème trophée remporté par le Club depuis sa création, en 1970, ce qui conforte son statut de club le plus titré de France", a indiqué le PSG dans un communiqué officiel.

"Dans un Parc des Princes qui affiche complet depuis maintenant 52 matches, record en cours, et sous les yeux de nombreux anciens joueurs, dont Sarr Boubacar, Marcos Ceara, Didier Domi, Bernard Lama et Amara Simba, chacun des membres de l’effectif et du staff se verra remettre un Hexagoal par Nathalie Boy de la Tour, la Présidente de la LFP, et Nasser Al-Khelaïfi, le Président du Paris Saint-Germain. Une récompense symbolisant le parcours victorieux du Club en , qui restera marqué par les 14 victoires d’affilée des Rouge et Bleu pour débuter cette édition 2018-2019, du jamais vu dans les cinq grands pays européens de football. Les Parisiens réaliseront ensuite le traditionnel tour d’honneur afin de partager leur fierté et leur émotion avec leurs supporters".

La fête devrait être réussie, un mois après l'officialisation du titre de champion de France contre (3-1). Le club a communiqué le menu. "Les fans parisiens auront également plaisir à revivre sur écran géan les plus belles images du championnat victorieux du Paris Saint-Germain ainsi que les précédents titres glanés par le Club. En point d’orgue de cette soirée de célébration, la cérémonie s’achèvera par un grand show pyrotechnique appuyé par un son et lumière qui portera haut les couleurs Rouge et Bleu dans le ciel parisien. Un moment fort de partage entre le Club et ses amoureux qui préfigure les séquences de célébration attendues en 2020, l’année du 50e anniversaire du Paris Saint-Germain".