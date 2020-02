PSG, Di Maria : "Tuchel m'a donné confiance en moi"

L'Argentin a rendu hommage à son entraîneur, évoqué sa conception du jeu et la facilité d'évoluer dans une équipe aussi forte que le PSG.

Angel Di Maria est le joueur offensif le plus utilisé par Thomas Tuchel. Il faut dire que l'Argentin est rarement blessé et répond toujours présent lorsqu'il est attendu quand Neymar, Mbappé, Cavani ou Icardi ne sont pas là. Auteur de sept buts et huit passes décisives en , Angel Di Maria brille cette saison. Dans une interview accordée à la , Angel Di Maria a commenté les propos élogieux de son coéquipier Juan Bernat et est heureux de ses prestations avec le cette saison.

"Juan Bernat a dit que Neymar était magique, Mbappé puissant et explosif, Icardi un tueur et moi le plus complet ? J'essaie de travailler dur, de faire de mon mieux pour l'équipe. J'essaie de courir, de passer le ballon, de marquer des buts. Je tente de faire un peu de tout. C’est important pour l’équipe. Si Juan pense cela, je ne peux que le remercier mais je dois faire de mon mieux pour l'équipe tout le temps. Le PSG est très important pour moi. Ils m'ont accueilli à bras ouverts à une époque où j'avais du mal à Manchester. Je suis venu ici avec ambition et détermination à réussir. Peu à peu, j'ai montré que j'étais capable, que je pouvais aider le club à réaliser de grandes choses. Je fais toujours de mon mieux pour aider le club à réussir", a déclaré l'international argentin.

Angel Di Maria a rendu hommage à Thomas Tuchel, artisan de son meilleur rendement : "Ma meilleure saison ici ? Je ne sais pas. Je suis content, j'essaie de travailler pour l'équipe, je fais de mon mieux. J'essaye de tout donner pour mes coéquipiers. C'est ce qui m'a permis de retrouver une si bonne forme. L'équipe m'a aussi aidé à arriver à ce niveau. Quand une équipe se sent bien, cela aide les individus à se sentir mieux, plus confiants. La foi que l'entraîneur montre en moi est également très importante pour moi. Toutes ces choses jouent un rôle dans ma forme actuelle".

"Mes statistiques sont meilleures avec Tuchel, est-ce une question de confiance ? Oui, je me sentais aussi en confiance avec Laurent Blanc, dès mon arrivée. Je n'ai joué qu'un an avec lui mais je me sentais très confiant, très bien. Avec Unai, il y a eu des moments où je me sentais confiant, d'autres moins… Mais c'est avec Thomas Tuchel que je me sens le mieux. Il m'a donné confiance en moi dès son arrivée. Il a toujours trouvé de la place pour moi dans ses plans, quelle que soit la tactique ou formation que nous employons. C'est très important pour un joueur", a indiqué l'Argentin.

"Je préfère faire une passe que marquer"

Angel Di Maria a avoué qu'il préfère faire la passe que marquer : "Je le dis toujours… Beaucoup de gens ne comprennent pas mais quand je fournis une passe décisive, c'est comme un marquer un but pour moi. Je ressens la même chose. Faire briller un coéquipier me fait vraiment plaisir. Honnêtement, cela me fait me sentir mieux que lorsque j'ai marqué. C'est parce que je suis heureux, et mon coéquipier aussi, la joie est partagée. Alors oui, c'est vraiment mieux dans mon esprit une passe décisive qu'un but !".

"Oui c'est plus facile de faire une passe décisive avec Mbappé devant moi. C’est aussi la différence. Lorsque vous jouez avec quelqu'un, vous essayez de le faire le mieux possible mais quand il y a Kylian, Ney, Mauro, Edi, Pablo, ça importe à peine, ils sont si bons que même lorsque la passe n'est pas incroyable, ils finissent tout de même de façon spectaculaire ! Oui, honnêtement oui, Kylian est le meilleur jeune avec lequel j'ai joué. Il a une capacité extraordinaire. En plus d'être si bon sur le terrain, il est aussi un jeune phénoménal dans la vie quotidienne. Cela le rend d'autant plus spectaculaire. Il est vraiment bon, et il mérite tout ce qui lui arrive", a ajouté l'ailier du PSG.

Angel Di Maria considère que la Ligue 1 est en pleine progression : "Cela a beaucoup changé. Je pense que cela devient plus compétitif chaque année. Chaque saison, les équipes sont plus fortes, il devient plus difficile de gagner. Mes deux premières campagnes ici… je ne dis pas qu'ils étaient à l'ouest, mais l'opposition n'était pas aussi forte qu'aujourd'hui. Peu à peu, la ligue est devenue plus compétitive, plus difficile à gagner. Les équipes ont trouvé comment jouer contre nous".

"Les entraîneurs ont formulé des plans pour jouer face au PSG, Marseille, … C’est important et je pense que ça ide la ligue à grandir. Beaucoup pensent que le championnat est plus faible que les autres, mais regardez les autres championnats, regardez l' ! a un boulevard d'avance, et quand nous construisons une avance similaire, c'est parce que le championnat n'est pas aussi bon ?! Il y a moins de noms de stars ici, mais le championnat est vraiment compétitif", a conclu l'Argentin.