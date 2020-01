PSG, Di Maria : "Messi est le meilleur, Neymar c'est le bonheur"

Di María s'est entretenu avec TyC Sports, l'une des principales chaînes de télévision sportives en Argentine au sujet de ses coéquipiers.

Angel Di Maria s'est confié à Tyc Sports, un grand média argentin, qui l'a sondé sur l'objecti principal que le PSG cherche à atteindre depuis plusieurs années: la . Et pour El Fideo, avoir de grands joueurs dans son effectif ne garantit pas le succès.

"Chaque année, nous avons la pression pour gagner la Ligue des champions, mais avoir les meilleurs joueurs du monde ne suffit pas", a ainsi confié lancien joueur du et de dans un entretien à TyC Sports.

Di Maria n'a pas de préférences entre ses coéquipiers argentins et parisiens et a établi un classement personnel où figurent aussi ses anciens collègues Cr7 et Zlatan :

"Messi est le meilleur / CR7 est un monstre / Neymar est le bonheur / Mbappe est plus qu'un animal / Zlatan semble être fou pendant les matchs. C'est un personnage. Hors du terrain, c'est un gars formidable", a analysé l'ailier argentin.