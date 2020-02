PSG, Berta Gomez (Mère Cavani) : "Si Enrique Cerezo s'excuse, Cavani pourrait quand même aller à l'Atletico Madrid"

La mère de l'attaquant du PSG a manifesté sa colère contre le président de l'Atletico Madrid et a donné sa version du départ avorté de son fils.

Edinson Cavani n'a pas rejoint l'Atletico Madrid cet hiver. Désireux de quitter le PSG pour rejoindre les Colchoneros, l'Uruguayen était proche de voir son souhait exaucé. Son entourage a tout fait pour l'aider à partir, mais finalement le transfert est tombé à l'eau. Personne ne sait réellement pourquoi, d'autant plus que plusieurs versions sont sorties dont une, en , dans laquelle le clan Cavani est accusé d'avoir demandé trop de commission pour le transfert. Après le derby face au , Enrique Cerezo est sorti du silence concernant le transfert manqué de Cavani : "Je trouve dommage la situation de certains joueurs avec leurs représentants et leurs familles. Nous ne sommes pas ici pour être braqués".

Une déclaration qui ne passe pas auprès du clan Edinson Cavani et notamment pour sa mère. Berta Gomez, maman de l'attaquant du , a pris la parole dans une interview accordée à As pour donner sa version des faits. Elle est en colère contre le président de l'Atletico Madrid : "Il n'est pas impossible qu'Edinson Cavani puisse rejoindre l'Atlético de Madrid cet été, tant que le président Cerezo rectifie ce qu'il a dit".

"Nous ne comprenons pas pourquoi le président a dit une telle barbarie. C'était hors de propos. Cela faisait très mal, car il est absolument faux que Walter (frère et agent d'Edinson) ait demandé un bonus à la signature. Cet homme, ce qu'il aurait dû faire, c'est de dire à ses fans pourquoi Edinson Cavani n'est vraiment pas allé à l'Atlético, et ce pourquoi, premièrement, le PSG n'a pas voulu le laisser partir, et deuxièmement, l'Atlético n'est jamais venu à donner ce que le PSG a demandé quand il a plus tard accepté la négociation", a précisé la mère d'Edinson Cavani.

"Cavani veut jouer pour Simeone"

Berta Gomez a défendu Edinson Cavani et en a dit plus sur son souhait de rejoindre les Colchoneros : "Mon fils a fait tout ce qui était en son pouvoir pour aller à l' . Il mis la pression au Paris Saint-Germain en ne jouant pas pour le laisser partir et a ensuite transmis à son frère qu'il était disposé à baisser son salaire pour faciliter sa signature à l'Atlético Madrid. Il voulait jouer avec Cholo (Diego Simeone) et il l'a montré tout le temps".

"Edinson ne voulait pas que l’argent soit un problème, car si c’était pour de l’argent, il serait allé à , ou Inter Miami (le club de David Beckham), qui lui a fait une offre importante. Que personne n'oublie que mon fils a une carrière impeccable, c'est un joueur professionnel, et que la pression qu'il a exercée sur le PSG en ne jouant pas pour aller à l'Atlético Madrid est une tache dans sa carrière", a ajouté la mère de l'Uruguayen.

Berta Gomez n'a pas fermé la porte à l'Atletico Madrid... si Enrique Cerezo s'excuse : "Est-il impossible pour Edinson Cavani d'aller à l'Atlético de Madrid ? Non, mais le président de l'Atlético doit s'excuser. Nous ne sommes pas méchants et tout peut être réparé si vous rétractez ce que vous avez dit. Mon fils va avoir des offres, c'est incontestable, car c'est un attaquant avec une belle réputation, comme il l'a montré au cours de toutes ces années, mais il pense toujours pouvoir aller à l'Atlético parce qu'il aimerait jouer sous Cholo".