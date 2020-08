PSG, Di Maria : "On a donné notre vie pour ce maillot"

Après la défaite face au Bayern Munich, Angel Di Maria, Neymar et Kylian Mbappé ont posté des messages sur leurs réseaux sociaux.

Le risque de nourrir des regrets. Pour sa première finale de de son histoire, le club de la capitale n'a pas réussi à l'emporter face à un plus réaliste. Le but de Kingsley Coman peu après la pause a scellé la rencontre et a mis un coup de massue derrière la tête des joueurs de Thomas Tuchel. Désormais, le Paris Saint-Germain va devoir regarder de l'avant et tout faire pour avoir une nouvelle chance de décrocher la C1 au plus vite.

Certains joueurs ne seront plus là pour aider le club de la capitale, comme Thiago Silva, tandis que d'autres vont continuer à se battre et à représenter du mieux possible le champion de en titre. C'est le cas de Di Maria et Neymar, déjà vainqueurs de la compétition par le passé, mais aussi de Kylian Mbappé, à la recherche de son premier sacre européen. Après la rencontre, Angel Di Maria a posté un message sur son compte Instagram à l'intention des supporters parisiens.

"Nous nous sommes battus jusqu’à la dernière seconde. Nous avons donné notre vie pour ce maillot. Nous tenterons toujours de le porter le plus haut possible. Aujourd’hui nous n’avons pas pu couronner une année incroyable, mais le football permet de prendre sa revanche, et je sais qu’un jour ce club l’aura. Merci aux ultras pour le soutien inconditionnel. Nous continuerons à nous battre comme nous l’avons toujours fait. ALLEZ PARIS", a indiqué Angel Di Maria.

En larmes après le coup de sifflet final, Neymar aurait bien évidemment voulu remporter la seconde Ligue des champions de sa carrière. Sur son compte twitter, l'international brésilien s'est montré bon joueur et a fait preuve de philosophie après la défaite : "Perdre fait partie du sport, nous avons tout tenté, nous avons lutté jusqu'au bout. Merci pour votre soutien et pour votre affection, à chacun d'entre vous. Et félicitations au Bayern".

De son côté, Kylian Mbappé aurait aimé conclure cette saison en apothéose avec le sacre européen tant rêvé. Le natif de Bondy a publié un message sobre sur les réseaux sociaux, remerciant les supporters et revenant sur la défaite : "Déçu de ne pas conclure cette année avec la plus belle des récompenses mais la vie est faite ainsi. On s’est battu de toutes nos forces. Félicitations au Bayern Munich. Et un grand merci pour votre soutien".