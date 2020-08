PSG-Bayern : les réactions de Herrera, Marquinhos et Neuer

Découvrez les réactions des joueurs de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern.

Ander Herrera au micro RMC Sport

« Maintenant, on se sent un peu comme des merdes. On doit penser, réfléchir qu'on a fait quelque chose de très important. On a construit quelque chose d'important pour le club et les supporters.

Il n'y a pas de paroles pour personne (sic) mais demain, je pense qu'on va penser à ce qu'on a fait pour le club, qu'on a construit quelque chose qu'on a fait ensemble

Ce soir c'est difficile, y compris de parler. On va essayer de revenir en finale. On ne va pas mettre ce qu'on a fait à la poubelle.

On a créé beaucoup d'occasions, plus que le Bayern je pense. Ce match, toutes les finales, si tu ne marques pas… l'adversaire a beaucoup de qualités. On a créé 5-6 occasions, si tu ne marques pas ils ont beaucoup de qualités.

On a construit quelque chose d'important qu'on ne peut pas mettre à la poubelle. »

Manuel Neuer au micro de TF1

« On savait qu'on jouait contre une très bonne équipe. On a eu du mal à créer et à construire, on savait pas trop à quoi s'attendre face à cette équipe sur le plan tactique.

Le meilleur match de ma carrière ? J'ai fait un super match, mais je ne peux pas dire que ce soit le meilleur de ma carrière. »

Marquinhos au micro de RMC Sport

« La victoire n'est pas venue. Une finale il ne faut pas la jouer, il faut la gagner. D'un autre coté on est tous fier de notre équipe. Il faut être fier d'être arriver en finale. On doit continuer dans cette voie.

Maintenant c'est le moment de revenir à nos habitudes, à Paris, de penser à la prochaine saison.

Ils ont joué avec leurs armes, c'est une équipe qui a la possession, qui aime contrôler le ballon, qui joue haut. On a eu des occasions mais il faut les concrétiser. Le Bayern a eu le contrôle du match mais n'a pas trop créé. Mais ils ont marqué. »