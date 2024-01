PSG : Des recrues en défense ? La réponse cash de Luis Enrique

Avant la réception de Brest, dimanche, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a analysé le mercato de son club sur le plan défensif.

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain accueille le Stade Brestois dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. En prélude à ce choc, le coach parisien s’est présenté en conférence de presse, ce samedi 27 janvier 2024. A l’occasion, le technicien espagnol fait un point sur le mercato de la formation francilienne.

Plus de renforts en défense pour le PSG

Alors que le Paris Saint-Germain serait toujours ouvert au recrutement d’un défenseur central pour pallier les absences de Milan Skriniar et Presnel Kimpembe, l’entraîneur du club champion de France vient de faire savoir qu’il n’a plus forcément besoin de renforts défensifs cet hiver. Selon Luis Enrique, le mieux est d’attendre l’été pour réaliser le gros coup.

« Est-ce que je souhaite des recrues en défense ? Pour être honnête, je pense qu'il faut faire ses devoirs l'été pour le mercato. Il y a plus de possibilités concrètes de renforcer l'effectif l'été. Il faut toujours être ouvert à des changements. Je suis content de mon effectif », a déclaré l’ancien coach du Barça en conférence de presse avant le match contre Brest.

A propos de l’adaptation de Bradley Barcola, Luis Enrique se montre patient pour son joueur. « L'objectif quand on recrute un joueur, c'est de voir comment il s'adapte et s'intègre au groupe. On ne prend pas l'âge en compte. C'est normal que les joueurs connaissent des hauts et des bas », a laissé entendre le technicien espagnol.

Enrique se méfie de la défense brestoise

Bien que le Paris Saint-Germain soit à domicile, Luis Enrique pense avoir d’énormes difficultés face aux hommes de Patrick Vieira, dimanche. « Ils vont garder leur schéma avec une défense à 4. Ils joueront pour gagner, ils ont des résultats exceptionnels, ils encaissent très peu de buts. Leurs stats sont impressionnantes », a confié le coach parisien.

« Mon objectif c'est de donner le moins d'options possibles à l'adversaire. Au début on est plus frais. Il faut être fort dès le début. L'important c'est d'avoir un rythme élevé dès le début. Je ne sais pas quand on marque le plus de buts cette saison. On ouvre souvent le score, mais ce n'est pas une question de stratégie de vouloir marquer dès le début ou non. Il faut épuiser l'adversaire en début de match », a-t-il ajouté.

L’hommage de Luis Enrique à Klopp

Après le drôle d’hommage de Pep Guardiola, l’entraîneur du Paris Saint-Germain rend aussi un hommage mérité au technicien allemand.

« Les entraîneurs sont jugés sur leurs résultats. Il a réussi dans un moment dominé par City à lutter pour des titres. Son équipe presse beaucoup, avec un rythme très élevé. Il est vraiment sympa, j'aime bien son style », a reconnu l’Espagnol.