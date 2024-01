Liverpool : La grosse blague de Guardiola sur le départ de Klopp

Alors que Jürgen Klopp a annoncé son départ de Liverpool en fin de saison, Pep Guardiola, coach de Manchester City, s’en réjouit.

Manchester City a eu raison de Tottenham Hotspur (0-1) sur son stade, dimanche soir, dans le cadre du quatrième tour de la FA Cup. Après la victoire, l’entraîneur des Citizens, Pep Guardiola, a été invité à commenter le départ annoncé pour fin de saison de son homologue de Liverpool, Jürgen Klopp.

Départ de Klopp, une joie pour Guardiola

Qualifié pour le tour suivant de la FA Cup, l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a été invité à se prononcer sur l’annonce de départ de Jürgen Klopp de Liverpool en fin de saison. En conférence de presse, le technicien espagnol a rendu un bel hommage à son homologue allemand.

« Je vais mieux dormir », a d’abord plaisanté le coach des champions d’Angleterre avant de poursuivre. « La veille des matchs contre Liverpool, ça a toujours été presque un cauchemar. Bien sûr, il va me manquer. J'ai été choqué par la nouvelle, comme tout le monde », a ajouté l’ancien coach du FC Barcelone pour rendre hommage à l’entraîneur des Reds.

Getty

Guardiola évoque la rivalité avec Klopp

En poste à Liverpool depuis octobre 2015, Jürgen Klopp aura été le plus grand concurrent sur la durée du Manchester City de Guardiola, qui est arrivé dans le nord de l'Angleterre au début de la saison 2016-2017.

« Il a été notre plus grand rival, Liverpool, au cours de ces années ici et avec Dortmund, il a été mon plus grand rival (…) Nous ne pouvons pas définir notre période ici sans lui, sans Liverpool. Le meilleur rival que j'aie jamais eu dans ma vie. Il va manquer à la Premier League, sa personnalité charismatique, la façon dont son équipe joue. Il ne l'avouera pas mais il reviendra, je le sais ! Le football a besoin d'entraîneurs et de personnalités comme lui », a conclu Guardiola, lui souhaitant « le meilleur » pour la suite par anticipation.

S’il a remporté six titres majeurs avec les Reds, Jürgen Klopp a encore la chance de remporter d’autres trophées avant de quitter Liverpool. Les Reds ont encore la possibilité de soulever la Coupe de la Ligue (qualifiés pour la finale), la Coupe d'Angleterre (qualifiés pour le 4e tour) et Ligue Europa (qualifiés en huitièmes de finale). Ils sont également leaders de la Premier League devant les Skyblues.