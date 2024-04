PSG : Dembélé dévoile enfin ses secrets

Ousmane Dembélé est l’un des joueurs les plus inspirés du PSG en cette fin de saison.

Après s'être montré brillant à Barcelone la semaine passée en Ligue des champions, l’ailier de 26 ans a inscrit un doublé à Lorient, mercredi, en match en retard de Ligue 1 (1-4).Il explique cette soudaine inspiration : "Oui, c’est bien de marquer des buts. On me demande de marquer plus de buts, donc aujourd’hui, je suis content", a expliqué le joueur du PSG sur Prime Vidéo. "Je vais essayer de continuer à marquer des buts parce que les matchs importants vont arriver..."

Sondé sur les raisons de son efficacité du moment, Ousmane Dembélé a évoqué son placement sur le terrain, plus près des cages adverses. Sans pour autant en faire une fixette : "Non, ce n’est pas un travail spécifique. Je pense que je me projette de plus en plus devant le but, les ballons arrivent et je le mets."

Dembélé serial buteur

Sur le site du PSG, l'ancien du BvB s'est exprimé sur ces nouvelles sensations "Je me suis senti bien sur le terrain. Je me sens bien dans cette équipe. Je suis content", explique ainsi "Dembouz", responsable de 5 buts et 14 passes décisives en 37 apparitions sous la vareuse francilienne (toutes compétitions confondues).

"Il faut rester concentrés. Pour l’instant, on est concentrés pour aller chercher le titre en Ligue 1. Et puis, la Ligue des champions, ça va arriver, mais on va essayer de vite gagner cette Ligue 1 et se projeter sur Dortmund."