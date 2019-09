PSG, Del Bosque préfère Neymar à Kylian Mbappé

L'ancien sélectionneur de l'Espagne a tranché entre les deux stars du Paris Saint-Germain. Il a également rendu hommage à Lionel Messi.

Neymar est de retour aux affaires. L'international brésilien a signé un retour remarqué à la compétition avec un magnifique but contre et un but offrant la victoire aux siens contre l'Olympique Lyonnais. Mais Neymar partage désormais l'affiche avec Kylian Mbappé au PSG, qui a terminé meilleur buteur de la saison dernière en réalisant une très grande saison. Dans une interview sur la Cadena Ser, Vicente del Bosque a toutefois affiché sa préférence pour le Brésilien au détriment du champion du monde français pas encore assez "mûr".

"Entre Neymar ou Kylian Mbappé, j'aime plus Neymar en ce moment. Il fait beaucoup de conneries et n’est pas un exemple, mais en tant que joueur, il est génial. Kylian Mbappé a les qualités pour devenir le successeur de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, mais il doit encore peaufiner, être plus mûr. Cela se passe un peu comme avec Vinicius Junior toutes proportions gardées", a analysé l'ancien sélectionneur de la Roja, vainqueur de la en 2010.

"Personne n'a manqué de respect à Zidane"

Il y a quelques semaines, dans les colonnes de As, l'Espagnol se montrait plutôt défavorable à l'arrivée de Neymar au s'il avait été l'entraîneur du club : "Je pense que c’était bon pour la ligue espagnole de le faire revenir mais si j’avais été dans un club, je ne l’aurais pas pris. C’est un excellent joueur mais je ne l’aime pas pour d’autres choses. Avec Barcelone, soit il s’est bien comporté, soit mal ou soit très mal, juge le champion du Monde 2010. Si vous faites une enquête chez les supporters barcelonais, ils sont plus de cinquante pour cent réticents à le voir revenir. Il y a bien une raison à cela".

Vicente del Bosque a rendu hommage à Lionel Messi, vainqueur du prix du meilleur joueur The Best pour l'année 2019, sans dénigrer pour autant l'impact de Cristiano Ronaldo : "Pour moi, Lionel Messi est le meilleur de tous les temps, mais sans nuire à Cristiano Ronaldo. L'année dernière, certains ont osé dire que Cristiano Ronaldo était sur le déclin, qu'il ne lui restait plus rien. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n'ont pas de limites".

Enfin, l'ancien sélectionneur de l' n'est pas choqué par les critiques envers Zinedine Zidane après la défaite du en : "Zinedine Zidane ne s'est pas trompé en revenant au Real Madrid, c'était la meilleure solution qu'ils avaient et il est revenu. Dans le cas du Real Madrid, la meilleure solution était Zidane. Je ne crois pas que quelqu'un ait manqué de respect à Zidane. Il faut s'habituer à ces commentaires. Peu importe l'entraîneur en place, il est remis en question. Tout s'oublie vite dans le football".