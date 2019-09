Sondage - Lionel Messi logique vainqueur du prix The Best ?

L'attaquant argentin a décroché la récompense individuelle devant Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo. Est-ce mérité et justifié selon vous ?

Lundi soir à Milan, Lionel Messi a décroché pour la première fois de sa carrière le prix The Best remis par la FIFA. L'attaquant argentin du a ainsi devancé aux votes Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo. Meilleur buteur de l'année en cours et vainqueur de la , le joueur de 32 ans a affiché une nouvelle fois des statistiques vertigineuses.

"Les prix individuels sont pour moi secondaires car je crois que le plus important c'est le collectif, mais c'est une soirée spéciale car j'ai mon épouse et mes trois enfants avec moi. Partager ce moment avec eux ce soir c'est quelque chose d'unique, de fantastique, qui n'a pas de prix", a indiqué Messi comme discours de victoire.

Cependant est-ce suffisant pour justifier cette récompense individuelle remportée devant un joueur qui a été impressionnant et régulier tout le long de la saison avec ? Vainqueur du prix UEFA du joueur de l'année, Virgil van Dijk n'aurait pas démérité et il reste un sérieux prétendant au Ballon d'Or.

Pour Ronaldo, on pourra parler de son nouveau titre international décroché avec le : le buteur de la a en effet décroché la Ligue des Nations en juin dernier, en étant décisif en demi-finale avec un triplé avec la . En club, CR7 a aussi été un acteur majeur de sa première avec la Juventus.

Lionel Messi mérite-t-il sa victoire au prix The Best ?