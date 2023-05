PSG : cellule de recrutement, suivi des prêts... quel rôle pour Pasquale Sensibile à Paris ?

Ex-recruteur, directeur sportif et même agent, l'Italien est arrivé en décembre pour chapeauter la cellule recrutement et suivre les joueurs prêtés.

C’était l’un des chantiers prioritaires de Luis Campos : recréer une cellule de recrutement constituée de plusieurs scouts. Avant l’arrivée du conseiller sportif au PSG, ce département n’était composé que par Benjamin Nicaise, qui a rejoint le club en avril dernier sous l’impulsion de Leonardo et Angelo Castellazzi.



Depuis décembre, le Portugais a validé l’arrivée de trois nouveaux membres (deux Italiens et un Espagnol) qu’il a côtoyés, entre autres, au cours de ses expériences passées à Monaco ou Galatasaray. Parmi eux, on retrouve notamment Pasquale Sensibile qui chapeaute la cellule et se charge en particulier du suivi des joueurs prêtés par Paris qui représentent un actif financier non négligeable.

Michut et Kurzawa, rencontrés à la mi-janvier

Une tâche qui n’existait pas ces dernières dans le club de la capitale et que la direction sportive a choisi de confier à un homme qui a été l’oeil de plusieurs formations italiennes mais qui a également côtoyé le monde des agents, collaborant notamment avec Federico Pastorello. Il a notamment été impliqué dans le prêt d’Eddy Gnahoré à Wuhan en février 2020.

Au quotidien, comment se traduit son activité de suivi des joueurs prêtés ? Il y a d’abord eu une prise de contact avec les représentants des Parisiens prêtés, puis des visites effectuées pour des discussions informelles. A la mi-janvier, Pasquale Sensibile a profité d’un déplacement dans le nord de l’Angleterre pour rencontrer Edouard Michut et assisté à la défaite de son équipe face à Swansea (3-1). Le lendemain, c’est à Newcastle qu’il s’est rendu pour voir Layvin Kurzawa titulaire face au Magpies, avant que ce dernier ne soit victime d’une rupture des ligaments croisés d’un genou.

Depuis sa prise de fonction fin décembre, l’Italien a multiplié les déplacements : à Strasbourg pour y voir Collin Dagba, dans son pays d’origine pour voir Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum mais aussi en Belgique pour assister à un match de Djeidi Gassama du côté du KAS Eupen, qui a finalement été annulé pour cause d’intempérie.

En revanche, d’autres joueurs comme Eric Junior Dina Ebimbe, Abdou Diallo ou Ayman Kari n’ont pas encore reçu de visite. Une absence de contact qui peut s’expliquer par le fait que les deux premiers ont été victimes de blessures sérieuses en début d’année civile et que le dernier cité n’a disputé ses premières minutes lors de la victoire de Lorient au Parc des Princes (1-3, le 30 avril).

Perçu de manière positive par les joueurs

Au menu des discussions qu’il a pu avoir avec certains joueurs ou leurs entourages, Sensibile a exposé son rôle au PSG et sa manière de travailler mais aussi pris des informations sur l’adaptation et leur ressenti au sein de leur nouvelle formation. Des échanges qui ont généralement pu durer près d’une demi-heure mais et ont globalement été perçus de manière positives, alors que par le passé les joueurs prêtés ont parfois pu se sentir délaissé par le club.



Par la suite, les contacts physiques se sont faits plus rares mais ce membre de la cellule scouting a maintenu les prises d’information par message ou au téléphone. Il a également pu discuter avec certains coachs quand cela été nécessaire. Une méthodologie qui permet d’avoir une photographie en tant réelle des performances des Parisiens en exil. « C’est globalement positif de mettre tout ça en place, avoue un proche d’un des prêtés. Mais c’est aussi beaucoup de stratégie pour que les joueurs se sentent bien et mieux les pousser vers la sortie.» Ce que l'on pourrait qualifier en d'autres termes de diplomatie.