PSG : Bitumazala, Alloh, Gassama... quel bilan pour les titis au KAS Eupen

Sauvé de justesse le week-end dernier, le club belge, propriété du Qatar, a accueilli quatre parisiens qui n'ont pas connu de saison pleine.

Un joueur prêté et trois transférés. Depuis près d’un an et demi, le PSG et le KAS Eupen ont accéléré leurs échanges concernant les jeunes joueurs formés du côté de Saint-Germain-en-Laye. Il y a d'abord Teddy Alloh, prêté au club belge en janvier dernier puis transféré à la fin de l'été, mais aussi Nathan Bitumazala et Garissone Innocent qui ont également été cédés à cette formation du plat pays. Sans oublier Djeidi Gassama, arrivé en prêt dans les dernières du mercato estival.



Cette relation particulière entre les deux clubs va théoriquement pouvoir se poursuivre, même s’il s’en est fallu de peu pour qu’Eupen aille faire un tour en D2 belge après une ultime défaite contre le Club Bruges en saison régulière (7-0, dimanche dernier). Son salut, il le doit d’ailleurs au Cercle Bruges, propriété de l’AS Monaco qui va découvrir les playoffs pour la première fois depuis plus de dix ans, après sa victoire tardive contre Zulte Waregem (3-2).



Si Paris a pu facilement faire affaire avec le KAS, c’est notamment en raison de l’identité de leur propriétaire qatari. D’un côté l’un des fonds d’investissement de l’émirat dirigé par Nasser Al-Khelaïfi et de l’autre Aspire Zone Fondation, présidée Tariq Abdulaziz Al Naama, dont le rôle est de travailler au développement et à l’organisation du sport dans le petit état. Et pas uniquement du football, même si l’organisation possède également la formation espagnole de Leonesa (3e division). Malgré la provenance de son actionnaire, le 16e de Jupiler Pro League dispose de moyens extrêmement limités, loin des standards de la capitale française.

« Une bonne cure d’humilité après le PSG »...

« Il y a une bonne relation entre nos deux clubs à cause des propriétaires bien sûr. Nous avons eu une très bonne expérience avec Teddy Alloh qui est arrivé au cours de la saison 2021-2022 et son évolution a été très positive, explique à Goal Christopher Henkel, le directeur général du KAS Eupen. Grâce à cette expérience et à nos bonnes relations avec le PSG, nous sommes allés plus loin et nous avons pu trouver un accord sur les autres joueurs. »

Arrivés dans les derniers jours du dernier mercato estival, les mouvements des quatre titis laissaient entrevoir les débuts d’un partenariat solide et durable. Après avoir grandi en région parisienne, Eupen c’est un choc des cultures : « un petit club avec un petit stade et un petit public mais une bonne cure d’humilité après le PSG pour certains jeunes, note un proche d’un joueur qui loue aussi la qualité de l’environnement plus saint pour grandir. Ici, ils ne sont pas considérés comme des petites stars, ils sont comme tout le monde. Et à l’entraînement, c’est la bagarre alors qu’à Paris, ils devaient faire attention à leur charge sur les autres joueurs. »

« C'est un statut différent pour chacun d'entre eux. Ici, ils sont dans une situation sportive différente et difficile : toute l'année, nous nous battons pour maintenir le club dans le championnat, renchérit Christoph Henkel. C'est notre situation et la pression est donc très forte aussipour les jeunes joueurs. Et c'est peut-être bon pour leur développement de se retrouver dans cette situation, de se battre et d'être sous pression. »

Dans cette petite ville germanophone de 20 000 habitants, située à moins de 30 minutes de l’Allemagne, Teddy Alloh, Djeidi Gassama, Garissone Innocent et Nathan Bitumazala ont passé une grande partie de leur temps ensemble. Bien aidé par le fait d’être voisins de palier. Loin de former un clan au sein du vestiaire, les Parisiens ont aussi partagé une partie de leur frustration ensemble, liée notamment à leur temps de jeu tout au long de la saison.

... mais un temps de jeu pas assez conséquent

« Certains joueurs sont sur le chemin, Teddy Alloh a joué au début. Nathan Bitumazala est très proche du onze de départ. Il suit son évolution, il a eu beaucoup de temps de jeu ces dernières semaines. Et Djeidi Gassama est également en bonne voie. Il a marqué un but fantastique contre le Standard de Liège, nous expliquait le directeur général en décembre dernier tout en précisant que les jeunes parisiens avaient pâti d’une arrivée tardive et du changement de coach en cours de saison. Il montre toutes ses possibilités mais je pense qu'il a besoin d'un peu de temps pour devenir un joueur du onze de base. Je pense que c'est la prochaine étape pour les garçons de jouer continuellement. »

Teddy Alloh, qui avait pourtant connu une première expérience avec le KAS a vécu une saison assez complexe de ce point de vue. Arrivé dans les derniers jours du mercato alors que le club belge s'était positionné au début de l’été pour l’accueillir de nouveau, le latéral gauche s’est engagé pour trois ans mais n’a démarré que 4 matchs avant de se blesser début avril.

Même constat pour Djeidi Gassama. Après une saison remarquée chez les U19 Parisiens, l’attaquant espérait obtenir un temps de jeu conséquent au cours de son prêt. Son expérience en Jupiler Pro League n’aura certainement pas répondu à ses attentes. 20 rencontres disputées, 2 buts et 2 passes décisives. Sur le papier, le bilan semble correct. Mais dans le détail, le garçon originaire de Carrières-sous-Poissy n’a démarré son premier match qu’à la fin du mois de février. Bilan : 768 minutes de jeu et 6 titularisations.

Sur le flanc depuis la mi-février, Nathan Bitumazala, qui a signé pour quatre saisons, a, lui, connu une saison plus remplie profitant de sa polyvalence. Après deux premiers mois où il a alterné entre des passages sur le banc, une entrée contre Courtrai et des absences du groupe, le natif de Fontainebleau est monté en puissance, disputant 15 matchs dont 9 titularisations.

« Ce n’est pas non plus une mauvaise expérience car tout ne se résume au temps de jeu. Ça te fait aussi grandir car tu joues dans une équipe où tu apprends à plus défendre, à te replacer, à être plus patient, moins frustré et plus bagarreur car il est plus difficile de gagner, de recevoir de bon ballon, d’avoir des occasions, résume le conseiller d’un titi. Tu dois aussi t’adapter à un environnement nouveau et différent de Paris, aller vers les autres, vivre seul pour la première fois. Et puis tu vis une saison avec trois coachs (*) différents, tu disputes le maintien. La difficulté c’est aussi moment formateur. »

Le plan ne s’est finalement pas déroulé comme prévu et il reste à savoir si les exemples des quatre parisiens, dont Garissone Innocent qui n'a joué aucune minute, vont convaincre des titis, souvent exigeant dans leur choix, de venir tenter l'aventure.

* Le KAS Eupen a débuté la saison avec Bernt Stock comme technicien avant de s’en séparer le 23 octobre. Kristoffer Andersen a assuré l’intérim avant que Edward Still, frère de Wil Still qui entraîne le Stade de Reims, ne prenne les commandes de l’équipe.