PSG : La Roma prête à garder Georginio Wijnaldum sous conditions…

La formation entraînée par José Mourinho souhaite conserver le milieu prêté par Paris mais ne paiera pas l’option d’achat de 8 millions d’euros.

Entre recrutement et dégraissage, l’été parisien sera un vrai un casse-tête. Outre des recrues qui n’ont pas donné satisfaction, le PSG va devoir gérer le retour des joueurs prêtés il y a un peu plus d’un an. Certains dossiers devraient être plus faciles à régler que d’autres : Mauro Icardi qui flambe en Turquie est la bonne surprise ou Abdou Diallo, qui garde une côte sur le marché. Les retours de Julian Draxler, Leandro Paredes ou Layvin Kurzawa, victime d’une rupture des ligaments croisés, devraient être plus complexes.



Le cas de Georginio Wijnaldum, et ses 900 000 euros brut de salaire mensuel sera aussi l’un des sujets complexes à régler. Prêté à la Roma après de longues négociations sur le pourcentage de prise en charge de ses émoluments lors du dernier mercato estival, le Néerlandais a vécu une saison perturbée par une fracture du tibia, à la suite d’un coup reçu à l’entraînement.



Éloigné des terrains pendant près de six mois et absent de la Coupe du monde, le milieu de terrain est revenu peu avant la mi-février en disputant sept minutes face à Lecce (1-1, le 11 février). Depuis l’ancien de Liverpool a retrouvé une place de titulaire au sein de la formation dirigée par José Mourinho, marqué deux buts et délivré une passe décisive avant de se blesser à nouveau au muscle ischio-jambiers lors de la rencontre de Ligue Europa face au Feyenoord Rotterdam (4-1 a.p., le 20 avril).

Deux exigences pour le garder...

Du côté de la Roma, cette nouvelle blessure ne change pas les intentions du club à son égard. L’actuel quatrième de Serie A reste intéressé à l’idée de conserver Wijnaldum la saison prochaine mais pas à n’importe quel prix. Compte tenu de son accord avec l’UEFA sur les règles du fair-play financier qui prévoit de faire figurer des pertes de 60 millions d’euros sur trois ans et une réduction progressive de la masse salariale, le club romain devrait poser deux conditions pour prolonger l’aventure avec le Néerlandais.



En coulisses, le vainqueur de la Ligue Europa Conference semble catégorique : il ne lèvera pas l’option d’achat de 8 millions d’euros fixées par le PSG et espère récupérer libre un joueur qu’il estime avoir payé assez cher pour avoir passé six mois à l’infirmerie. Pour l’heure, aucune discussion à ce sujet n’a été entamée entre les deux parties.



Si cette première condition venait à être acceptée par le champion de France en titre, il faudrait, pour que l’avenir de Wijnaldum se prolonge en Italie, que le milieu accepte une baisse de son salaire afin que le club puisse suivre son plan de réduction de sa masse salariale. Reste à savoir si cette option séduit l’intéressé alors que se profile l’Euro en 2024. A 33 ans, cela pourrait être sa dernière compétition internationale avec les Pays-Bas.