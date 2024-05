PSG, ça se précise pour une star de Serie A

Les choses se précisent pour le PSG dans le dossier d’une vedette de Serie A.

Eliminé en demi-finale de Ligue des Champions par le Borussia Dortmund (1-0, 0-1), le PSG se concentre désormais sur ses dernières échéances de la saison. Le club parisien, déjà assuré du titre de champion en Ligue 1, a encore trois matchs à disputer en championnat en plus de la finale de la Coupe de France (vs Lyon le 25 mai). Dans le même temps, le PSG continue sa recherche de nouveaux renforts sur le marché des transferts. Le club francilien pourrait même avoir gain de cause dans le dossier d’une star de Serie A prochainement.

Le PSG cherche toujours le remplaçant de Mbappé

Le Paris Saint-Germain va entrer dans une nouvelle ère la saison prochaine. Une ère qui commence déjà cet été avec le départ programmé de Kylian Mbappé. Ce dernier devrait rejoindre, sauf surprise, le Real Madrid. C’est d’ailleurs à cet effet que le PSG s’active sur le marché des transferts pour trouver un remplaçant à Mbappé.

Ainsi, le club de la capitale a jeté son dévolu sur des joueurs comme Rafael Leao (AC Milan), Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia (Naples), Marcus Rashford (Manchester United) ou encore Victor Gyokeres (Sporting Lisbonne). Le PSG pourrait également se pencher sur le cas de Joshua Zirkzee (Bologne). Malgré toutes ces cibles, Paris n’a toujours pas avancé dans le dossier du remplaçant de Mbappé. En tout cas, jusqu’à ce vendredi.

Le PSG avance dans le dossier Kvaratskhelia

Si Victor Osimhen a toujours semblé plus proche du PSG parmi ses cibles, c’est finalement Khvicha Kvaratskhelia qui se rapproche d’une arrivée dans la capitale française. Alors que les médias révélaient un intérêt avancé de Paris pour le Géorgien, l’entourage de ce dernier aurait entamé les négociations avec le club francilien. Les discussions seraient d’ailleurs en bonne voie entre les deux parties.

Mais même si l’ailier de 23 ans est sensible à un départ au PSG, il va falloir que le club de la capitale trouve un accord avec Naples et son président, Aurelio De Laurentiis. Toutefois, les signaux sont au vert puisque le club napolitain a fixé le prix de Khvicha Kvaratskhelia à 80 millions d’euros à en croire les informations du journal, Le Parisien. En plus, Naples s’activerait aussi déjà pour trouver un remplaçant au Géorgien.