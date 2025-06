PSG - Botafogo : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Paris Saint-Germain vs Botafogo RJ

Dans la nuit de jeudi à ce vendredi, Paris joue gros contre Botafogo en 2e journée du Mondial des Clubs. Les dernières infos ici.

Sous les projecteurs du mythique Rose Bowl, la tournée américaine du Paris Saint‑Germain se poursuit. Le champion d’Europe, vainqueur éclatant de l’Atlético, retrouve Botafogo, autre leader du groupe. Un succès parisien, combiné à un nul entre Madrid et Seattle, scellerait déjà la qualification pour les huitièmes. De quoi maintenir la cadence infernale d’une saison qui n’a connu que des trophées.

Paris veut finir le travail, Botafogo en confiance

Le Paris Saint‑Germain attaque le Mondial des Clubs tambour battant. Luis Enrique, regard fixe, voit ses joueurs croquer l’Atlético de Madrid 4‑0. Fabian Ruiz déclenche l’incendie. Vitinha enfonce le clou. Senny Mayulu surgit ensuite. Lee Kang‑In scelle la fête. Une pluie de buts, mais surtout une autorité tranquille. Déjà vainqueur de tous les trophées auxquels il a pris part cette saison, le club francilien envisage de repartir en France avec le trophée. Une victoire des champions de France cette nuit leur permettra de se qualifier pour les huitièmes de finale, mais en espérant un nul entre l’Atlético de Madrid et Seattle Sounders plus tôt (00h).

Cette nuit, un autre défi surgit. Botafogo, champion du Brésil et récent vainqueur de la première Copa Libertadores de son histoire, débarque sans complexe. Grâce à Jair Cunha et Igor Jesus, les Brésiliens ont fait une belle entrée contre les Sounders de Seattle. Victoire 2‑1. O Glorioso engrange trois points et reste au contact parisien. Les Brésiliens visent une nouvelle victoire cette nuit pour s’assurer de se qualifier pour le tour suivant.

Rio savoure. Paris ne détourne pas le regard. Les Franciliens veulent ajouter une ligne de plus à une saison grandiose. Coup d’envoi imminent, tension palpable, promesse d’une nuit bouillante. Chaque détail comptera, aucune erreur ne pardonnera. Dans les tribunes, supporters parisiens et cariocas préparent tambours, drapeaux, chants, prêts pour l'orage imminent.

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Paris Saint-Germain et Botafogo RJ se jouera au Rose Bowl à Pasadena, en Californie.

Il commencera à 03h00, heure française, le vendredi 20 juin 2025.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe du Paris Saint-Germain

Après son large succès face à l’Atlético de Madrid (4-0), le Paris Saint-Germain devrait aligner un onze très proche de celui de son entrée en lice pour affronter Botafogo. Deux changements sont attendus : Lucas Hernandez devrait remplacer Nuno Mendes sur le côté gauche de la défense, tandis que Warren Zaïre-Emery est pressenti pour prendre la place de João Neves au milieu.

Touché au quadriceps lors du dernier rassemblement avec les Bleus, Ousmane Dembélé poursuit sa phase de récupération individuelle et reste incertain. Un nouveau forfait qui compromet encore un peu plus ses ambitions pour le Ballon d’Or. En revanche, Bradley Barcola fait son retour dans le groupe après une gêne au genou, mais devrait débuter sur le banc. Gonçalo Ramos, titularisé à la pointe, sera épaulé par Khvicha Kvaratskhelia, impliqué sur cinq buts lors de ses trois derniers matchs, et Désiré Doué, préféré à Barcola.

Au milieu, Vitinha, Zaïre-Emery et Fabián Ruiz formeront le trio habituel. Derrière, Donnarumma gardera les cages, protégé par une ligne défensive composée de Hakimi, Marquinhos, Pacho et Hernandez. Ce match sera d’ailleurs particulier pour Marquinhos, qui affrontera pour la première fois en compétition un club brésilien depuis son départ de Corinthians en 2012.

Infos de l'équipe du Botafogo RJ

Après une prestation ouverte face à Seattle, Renato Paiva pourrait opter pour une approche plus mesurée contre le PSG. L’attaquant Gonzalo Mastriani pourrait être laissé sur le banc, tandis que Cuiabano espère faire son retour dans le groupe malgré un souci au dos.

Parmi les recrues estivales, Arthur Cabral et Joaquín Correa frappent à la porte du onze, mais ce dernier reste incertain à cause d’un coup reçu récemment. Le secteur offensif reste amoindri avec les forfaits confirmés de Matheus Martins et Jeffinho.

La responsabilité offensive incombera donc à Igor Jesus, en grande forme ces dernières semaines avec trois buts de la tête. Il sera soutenu par Jefferson Savarino, meilleur buteur du championnat brésilien la saison passée avec huit réalisations. Un duo qui devra se montrer inspiré pour espérer créer la surprise face au champion d’Europe.

