PSG - Bixente Lizarazu : "J'ai honte pour Lionel Messi"

Le champion du monde 1998 a réagi à la saga Lionel Messi et au récent traitement de l'Argentin au PSG.

La fin d'aventure de Lionel Messi au Paris Saint-Germain est loin de celle imaginer par les supporters et les observateurs du football au moment où il a rejoint le club de la capitale en août 2021. Ce n'est plus un secret, Lionel Messi va quitter le champion de France en titre cet été.

"On ne peut pas traiter Messi comme un joueur lambda"

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi ne sera pas prolongé et quittera le club par la petite porte. Sa récente escapade en Arabie Saoudite et sa suspension par le club français aura fini de détruire la relation entre l'international argentin et les supporters du Paris Saint-Germain. Réintégré, Lionel Messi était titulaire face à Ajaccio et a reçu un accueil particulier.

En effet, l'ancien du FC Barcelone a été sifflé par une partie du public au moment des compositions d'équipes, mais aussi à chaque fois qu'il touchait le ballon. Une réaction des supporters qui n'a pas plus à Bixente Lizarazu. Sur le plateau de Telefoot, l'ancien de l'OM a lourdement chargé le PSG.

"Les joueurs sont gâchés à Paris"

"Moi, j'ai honte de la façon dont on traite Messi. Il ne fait pas une saison catastrophique, il a marqué 15 buts et donné 15 passes décisives (en L1). Oui, depuis la fin de la Coupe du monde, il a baissé, bien entendu. Mais on parle du meilleur, ou de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. On ne peut pas le traiter comme un joueur lambda. On ne peut pas le traiter comme ça", a expliqué Bixente Lizarazu.

"Le problème à Paris, c'est que la plupart des joueurs sont gâchés. A part Mbappé qui arrive à performer quoi qu'il arrive, il y a énormément de joueurs qui sont gâchés par le contexte à Paris. Donc le problème, ce n'est pas les joueurs, c'est le cadre. Ce cadre de travail, cette exigence que l'on doit demander au quotidien, une cohérence sur la construction de l'effectif... Mais ce n'est pas la faute de Messi. Je pense qu'il mériterait un peu plus de respect", a conclu le champion du monde 1998.

Lionel Messi a encore trois matches à disputer d'ici la fin de saison avec le Paris Saint-Germain, dont un dernier à domicile lors de la dernière journée de championnat où la célébration du titre de champion de France, qui semble promis à Paris, sera observée de très près.